Очевидно, американський виробник готовий навсправжки поборотися за серця геймерів.

Intel готується до виходу на ринок ігрових відеокарт. ЗМІ роздобули слайд із недавньої презентації компанії, на якому перераховані всі настільні відеокарти Intel Arc з обсягом пам'яті і рекомендованою ціною.

Журналісти порталу Wccftech уточнюють, що це документ, яким Intel вже поділилася зі своїми основними тайванськими партнерами, тому до моменту релізу цінник навряд чи змінитися.

Так, стартова ціна моделі Arc A770 сягатиме 399 доларів (~11 800 грн), а в конкуренти їй записали дорожчі Radeon RX 6650 XT й GeForce RTX 3060 ti. Картка вийде у варіантах з 8 та 16 ГБ відеопам'яті й споживатиме 225 Вт енергії.

Сходинкою нижче розташується Arc A750 за 349 доларів (~10 200 грн), що базується, ймовірно, на тому ж чіпі, що і старша модель. Зокрема вона побореться з GeForce RTX 3060 і Radeon RX 6600. Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ, TDP – 225 Вт.

Третьою за старшинством виявиться Arc A580, яка запропонує 8 ГБ пам'яті і TDP на рівні 175 Вт. Карта буде позиціюватися як альтернатива Radeon RX 6500 XT та GeForce RTX 3050. Ціна – в середньому 249 доларів (~7 300 грн).

Графічним процесором початкового рівня буде модель A310 з TDP 75 Вт і 4 ГБ відеопам'яті. Її вартість не повинна перевищувати 149 доларів (~4 300 грн), а протистояти вона буде GTX 1650 і GTX 1050/Ti.

До цього мережею вже розходилися перші тести флагманської Intel Arc Alchemist. Зокрема у тесті GPGPU новинка випередила GeForce 3070 Ti, але поступилася Radeon RX 6800. Але для повноти картини варто дочекатися тестів в інших бенчмарках та іграх.

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