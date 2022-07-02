Криптовалюта дешевшає, а слідом за нею – графічні процесори.

Криптовалюта дешевшає, а слідом за нею – відеокарти. У багатьох роздрібних магазинах більшість сучасних графічних процесорів вже продаються за рекомендованою роздрібною ціною або нижче.

За даними Hardware Times, на сайтах на кшталт eBay дорогі моделі NVIDIA, такі, як RTX 3080 і 3090, продаються на 50% нижче їх прейскурантних цін.

Зазначається, що в першому кварталі 2022 року ціна RTX 3080 коливалася в районі 1200 доларів, що приблизно у два рази вище рекомендованої вартості в 699 доларів.

Однак з того часу курс Ethereum впав майже втричі, а дохід від майнінгу на GPU знизився до неприбуткового рівня. Таким чином, стало куди вигідніше купувати "ефір", ніж добувати його. Це вплинуло і на ринок відеокарт: далеко не всі майнери вірять в повернення колишніх висот і розпродають обладнання.

Обвал ринку криптовалют

Біткоіни, як і вся криптовалюта, переживає стрімкий обвал курсу. Його ціна в травні опускалася нижче $20 тис. і, за різними оцінками, може впасти ще нижче в найближчій перспективі.

Крипторинок знову опинився в червоній зоні й майнінг разом з ним. Тепер потрібно 30 місяців, щоб "вийти в нуль", навіть якщо ви купите топову відеокарту серії GeForce RTX 30 для видобутку цифрових монет.

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