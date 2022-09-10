Про ціну і дату виходу поки не повідомили.

Компанія Intel нарешті відкрила завісу таємниці над своєю лінійкою десктопних відеокарт серії Arc. Йдеться про моделі Arc A770, A750 і A580.

Компанія розкрила їх у п'ятихвилинному відео на своєму Youtube.

Флагманський A770 отримала GPU ACM-G10 з 32 ядрами Xe, 32 блоками трасування променів і 512 матричними двигунами XMX. Графічний процесор працює на частоті 2,1 ГГц. ОЗУ – 8 ГБ і 16 ГБ GDDR6 (17,5 Гбіт/з). Шина даних – 256 біт.

Intel позиціює Arc 7 A770 як конкурент Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 ti. З чуток, стартова ціна моделі складе 399 доларів (~11 800 грн),

Відео дня

Для відеокарти Arc A750 буде використовуватися урізана версія графічного процесора ACM-G10 – з 28 ядрами Xe, тактовою частотою 2,05 ГГц, 8 ГБ пам'яті GDDR6 і загальною пропускною здатністю 512 Гб/сек.

буде використовуватися урізана версія графічного процесора ACM-G10 – з 28 ядрами Xe, тактовою частотою 2,05 ГГц, 8 ГБ пам'яті GDDR6 і загальною пропускною здатністю 512 Гб/сек. В основі молодшої Arc A580 лежить процесор ACM-G10 з 24 ядрами Xe, 24 блоками трасування променів, а також 384 матричних движкі XMX і робочою частотою 1,7 ГГц. В наявності 8 ГБ ОЗУ GDDR6, що працює з пропускною здатністю 512 ГБ.

Про вартість нових карт поки так і не розповіли, але раніше в мережу злили ціни на всю лінійку Intel. Судячи з неї, американський виробник має намір серйозно поборотися за серця геймерів. У продаж новинки повинні надійти до кінця 2022 року.

До цього в мережі вже миготіли перші тести флагманської Intel Arc Alchemist. Так, у тесті GPGPU новинка випередила GeForce 3070 Ti, але поступилася Radeon RX 6800. Але для повноти картини варто дочекатися тестів в інших бенчмарках і іграх.

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