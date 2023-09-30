Ця заява була зроблена після того, як глава ЄС з цифрових технологій Віра Юрова розкритикувала компанію соціальних мереж за нестримну брехню на її платформі.

Ілон Маск, власник X (раніше Twitter), заявив, що глобальна команда, яка працювала над стримуванням дезінформації під час виборів, була звільнена - всього через два дні після того, як цифровий керівник ЄС виділив її як онлайн-платформу з найбільшою кількістю брехні.

Відповідаючи на повідомлення про скорочення, технічний магнат сказав на X: "О, ви маєте на увазі команду "доброчесності виборів", яка підривала доброчесність виборів? Так, вони пішли".

Цього тижня було звільнено кількох ірландських співробітників, які працювали в команді запобігання загрозам, включаючи старшого менеджера Аарона Родерікса. Однак Родерікс домігся ухвали суду про припинення дисциплінарних заходів через те, що йому нібито подобалися твіти з критикою компанії.

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Компанія під керівництвом Маска вийшла з Хартії Європейської Комісії по боротьбі з дезінформацією в кінці травня після того, як провалила перше випробування.

X повинен дотримуватися правил ЄС щодо вмісту, закон цифрових послуг (DSA), який вимагає від великих технологічних платформ із понад 45 мільйонами користувачів з ЄС для зменшення ризиків дезінформаційних кампаній. Недотримання правил може призвести до величезних штрафів у розмірі до 6 відсотків світового річного доходу компаній.

Звинувачення соцмережі X в дезінформації

Віце-президент Євросоюзу Віра Юрова на цьому тижні попередила, що дослідження, проведене за підтримки ЄС, показало, що X стала платформою з найбільшою кількістю повідомлень, що містять дезінформацію або брехню.

Юрова також закликала технологічні компанії підготуватися до численних національних і європейських виборів в найближчі місяці, особливо з урахуванням "особливо серйозного" ризику того, що Росія спробує втрутитися в них. У суботу в Словаччині пройдуть парламентські вибори. Польща, Люксембург і Нідерланди також відправиться на вибори в найближчі тижні.

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