Якщо Маск нічого не зробить, то соцмережі Х загрожуватиме заборона в ЄС.

Євросоюз попередив Ілона Маска щодо необхідності дотримання нових законів про фейкові новини та російську пропаганду, оскільки його соцмережа X (колишній Twitter) показала найвищий рівень дезінформації з усіх популярних соцмереж.

"Ця зброя масової маніпуляції спрямована як на росіян, так і на європейців та решту світу. Тим більше, що ми маємо очікувати, що Кремль та інші будуть активні перед нашими європейськими виборами", - сказала віце-президент Європейської комісії Віра Юрова, яку цитує The Gurdian

Більшість соцмереж погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки для встановлення галузевих стандартів перевірки фактів та інших заходів. У ЄС пригрозили, що якщо Маск нічого не зробить, то соцмережі Х загрожуватиме заборона в ЄС.

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"X, колишній Twitter, який більше не підпадає під дію кодексу, є платформою із найбільшою кількістю дезінформаційних постів... Є зобов’язання за жорстким законом. Тож моє повідомлення для Twitter/X полягає в тому, що ви повинні дотримуватися. Ми будемо спостерігати за тим, що ви робите", - наголосила Юрова.

Вона розповіла про кроки, які зробили інші платформи для боротьби з російським впливом. Google за перші чотири місяці року закрив понад 400 каналів, які брали участь у російській дезінформації. Meta розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в ЄС. 37% користувачів скасували підписку, коли отримали сповіщення про фейкові новини, що свідчить про те, як споживачі цінують маркування дезінформації.

Пропаганда у соцмережі Маска

На початку березня BBC опублікувала результати власного журналістського розслідування, яке показало, що Twitter перестав боротися з російською та китайською пропагандою. Зокрема, зняв обмеження з акаунтів Кремля - акаунти Путіна і російського МЗС рекомендуються користувачам без жодних обмежень.

Соцмережа Х Ілона Маска (раніше Twitter) зіграла важливу роль в тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшого числа людей, ніж до початку війни. Як повідомляє The Washington Post, про це свідчать результати дослідження, опублікованого цього тижня Європейською комісією.

Крім Х Маска, поширення роспропаганди також було значним в Instagram, Telegram і Facebook, що належать корпорації Meta.

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