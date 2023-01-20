Йдеться про звільнення майже 12 000 співробітників.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї в п'ятницю, 20 січня, опублікував відкритий лист, в якому оголосив про масові скорочення. Найближчим часом пошуковий гігант розлучиться з 12 000 співробітниками – це 6% від усього штату компанії.

В своєму зверненні Пічаї подякував усім "гуглерам" за роботу і прямо заявив, що компанія наймала людей в одній економічній реальності, а сьогодні – зовсім інша.

Зазначається, що звільнення торкнуться всіх команд, хоча деякі відділи, зокрема, відповідальні за рекрутинг і корпоративні функції, це торкнеться більшою мірою. Звільненим співробітникам в США вже розіслали повідомлення. Протягом мінімум 4 місяців з цього моменту компанія буде виплачувати зарплату, а також збереже на пів року медичну страховку.

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Додатково до цього вона розрахується за невідгуляні в 2022 році відпустки та виплатить додаткові бонуси, а також допоможе зі збереженням робочої візи тим, у кого немає американського громадянства.

Масштабні звільнення в бігтех і не думають припинятись

Скорочення в п'ятницю в Google – це остання подія, яка вразила технологічний сектор, після недавнього оголошення про звільнення понад 10 000 працівників у Microsoft у відповідь на глобальний економічний спад.

Згідно з оцінками порталу Layoffs.fyi, який відстежує скорочення співробітників у компаніях по всьому світу, понад 195 тис. фахівців втратили роботу в технологічних корпораціях і стартапах у 2022 році. Тривожні сигнали про економічний спад в IT вперше дали про себе знати наприкінці 2021 року і продовжилися весь минулий рік.

Раніше цього тижня Amazon оголосила, що планує скоротити 18 000 співробітників на тлі уповільнення зростання онлайн-продажів і можливості рецесії.

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