У категорії "Українська географія в Пошуку" цьогоріч були передусім міста, що постраждали від російських окупантів.

Компанія Google представила підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів.

Згідно з рейтингом, у 2022 році українські користувачі шукали відповіді на запитання про те, що таке swift і паляниця, цікавилися радником ОПУ Олексієм Арестовичем та смертю російського політика Володимира Жириновського та багатьма іншими речами.

З початком повномасштабної війни та дотепер пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання, став "Карта повітряних тривог". За ним – "Новини України" і "єДопомога". Крім цього, популярними були запити (наведені мовою оригіналу):

Відео дня

Карта Украины;

Жириновский;

Арестович;

Путин;

Холостяк 2022;

Байрактар;

Гостомель.

Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії "Персона" за рік отримав радник голови ОПУ. Також цікавилися міською легендою Привидом Києва та політиками. Ось найпопулярніші персони року:

Олексій Арестович (радник голови ОПУ);

Володимир Путін (російський диктатор);

Віктор Медведчук (кум Путіна, екс-нардеп);

Привид Києва (персонаж міської легенда про українського пілота-аса);

Валерій Залужний (Головнокомандувач Збройних сил України);

Оксана Марченко (телеведуча, дружина Віктора Медведчука);

Юрій Подоляка (проросійський журналіст українського походження);

Борис Джонсон (колишній прем’єр Великобританії, якого називають "найбільшим другом" України);

Віталій Кім (очільник Миколаївської обласної військової адміністрації);

Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників Конгресу США).

Серед тих, хто загинув цього року, українців найбільше цікавили:

Володимир Жириновський (російський політик, засновник та очільник партії "ЛДПР");

Руслана Писанка (українська телеведуча та акторка театру і кіно);

Юрій Шатунов (російський співак, соліст гурту "Ласковый май");

Королева Єлизавета ІІ

Леонід Кравчук (перший президент України)

Михайло Горбачов (останній Генеральний секретар ЦК КПРС, перший та єдиний Президент СРСР);

Борис Мойсеєв (російський співак);

Кирило Стремоусов (херсонський колаборант);

Леонід Куравльов (радянський та російський кіноактор);

Денис Кірєєв (співробітником ГУР Міноборони України, член української делегації на переговорах України та Росії).

У категорії "Українська географія в Пошуку" цьогоріч були передусім міста, що постраждали від російських окупантів. А саме: Гостомель, Буча (Київщина), Маріуполь (Донеччина), Чорнобаївка (Херсонщина), Кременчук (Полтавщина), Балаклія (Харківщина), Херсон, Острів Зміїний, Миколаїв, Славутич (Київщина).

А серед товарів українців цікавили передусім дефіцитні і такі, що допоможуть пережити блекаут і війну. Це: генератор, сіль, бронежилет, марка "русский корабль", свічки, повербанк, інвертор 12в-220в, книги єДопомога, калій йодид, Starlink.

Також упродовж року українські користувачі шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд ліз і надзвичайний стан, надзвичайний стан, НАТО, Воєнний стан, паляниця, байрактар, дефолт, загальна мобілізація, блекаут.

Як війна в Україні змінює лексикон

На початку червня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками сотого дня війни назвав сто слів, які стали символами українського спротиву.

Серед них – війна, повномасштабна війна, перемога, тероборона. Види зброї, серед яких відомі "Байрактар" і "Джавелін". Назви населених пунктів, які росіяни зрівняли з землею – Маріуполь, Буча, Бородянка.

Події в Україні відбилися в лексиконі людей по всьому місту. Один з найстаріших словників англійської мови Collins, який вивчив онлайн-базу з 18 млрд слів (включаючи повтори) по ЗМІ, соцмережах і будь-яких можливих публікаціях, хоча і назвав словом року "пермакриза", та на другому місці в рейтингу помістив українську столицю, що стала символом опору російській агресії.

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