2022 рік очима українців: Google розповіла, кого і що в Україні шукали найбільше / фото ua.depositphotos.com

Компанія Google представила підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів. 

Згідно з рейтингом, у 2022 році українські користувачі шукали відповіді на запитання про те, що таке swift і паляниця, цікавилися радником ОПУ Олексієм Арестовичем та смертю російського політика Володимира Жириновського та багатьма іншими речами.

З початком повномасштабної війни та дотепер пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання, став "Карта повітряних тривог". За ним – "Новини України" і "єДопомога". Крім цього, популярними були запити (наведені мовою оригіналу):

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  • Карта Украины;
  • Жириновский;
  • Арестович;
  • Путин;
  • Холостяк 2022;
  • Байрактар;
  • Гостомель.

Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії "Персона" за рік отримав радник голови ОПУ. Також цікавилися  міською легендою Привидом Києва та політиками. Ось найпопулярніші персони року:

  • Олексій Арестович (радник голови ОПУ);
  • Володимир Путін (російський диктатор);
  • Віктор Медведчук (кум Путіна, екс-нардеп);
  • Привид Києва (персонаж міської легенда про українського пілота-аса);
  • Валерій Залужний (Головнокомандувач Збройних сил України);
  • Оксана Марченко (телеведуча, дружина Віктора Медведчука);
  • Юрій Подоляка (проросійський журналіст українського походження);
  • Борис Джонсон (колишній прем’єр Великобританії, якого називають "найбільшим другом" України);
  • Віталій Кім (очільник Миколаївської обласної військової адміністрації);
  • Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників Конгресу США).

Серед тих, хто загинув цього року, українців найбільше цікавили:

  • Володимир Жириновський (російський політик, засновник та очільник партії "ЛДПР");
  • Руслана Писанка (українська телеведуча та акторка театру і кіно);
  • Юрій Шатунов (російський співак, соліст гурту "Ласковый май");
  • Королева Єлизавета ІІ
  • Леонід Кравчук (перший президент України)
  • Михайло Горбачов (останній Генеральний секретар ЦК КПРС, перший та єдиний Президент СРСР);
  • Борис Мойсеєв (російський співак);
  • Кирило Стремоусов (херсонський колаборант);
  • Леонід Куравльов (радянський та російський кіноактор);
  • Денис Кірєєв (співробітником ГУР Міноборони України, член української делегації на переговорах України та Росії).

У категорії "Українська географія в Пошуку" цьогоріч були передусім міста, що постраждали від російських окупантів. А саме: Гостомель, Буча (Київщина), Маріуполь (Донеччина), Чорнобаївка (Херсонщина), Кременчук (Полтавщина), Балаклія (Харківщина), Херсон, Острів Зміїний, Миколаїв, Славутич (Київщина).

А серед товарів українців цікавили передусім дефіцитні і такі, що допоможуть пережити блекаут і війну. Це: генератор, сіль, бронежилет, марка "русский корабль", свічки, повербанк, інвертор 12в-220в, книги єДопомога, калій йодид, Starlink. 

Також упродовж року українські користувачі шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд ліз і надзвичайний стан, надзвичайний стан, НАТО, Воєнний стан, паляниця, байрактар, дефолт, загальна мобілізація, блекаут.

Як війна в Україні змінює лексикон

На початку червня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками сотого дня війни назвав сто слів, які стали символами українського спротиву. 

Серед них – війна, повномасштабна війна, перемога, тероборона. Види зброї, серед яких відомі "Байрактар" і "Джавелін". Назви населених пунктів, які росіяни зрівняли з землею – Маріуполь, Буча, Бородянка. 

Події в Україні відбилися в лексиконі людей по всьому місту. Один з найстаріших словників англійської мови Collins, який вивчив онлайн-базу з 18 млрд слів (включаючи повтори) по ЗМІ, соцмережах і будь-яких можливих публікаціях, хоча і назвав словом року "пермакриза", та на другому місці в рейтингу помістив українську столицю, що стала символом опору російській агресії.

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