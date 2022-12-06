Компанія Google представила підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів.
Згідно з рейтингом, у 2022 році українські користувачі шукали відповіді на запитання про те, що таке swift і паляниця, цікавилися радником ОПУ Олексієм Арестовичем та смертю російського політика Володимира Жириновського та багатьма іншими речами.
З початком повномасштабної війни та дотепер пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання, став "Карта повітряних тривог". За ним – "Новини України" і "єДопомога". Крім цього, популярними були запити (наведені мовою оригіналу):
- Карта Украины;
- Жириновский;
- Арестович;
- Путин;
- Холостяк 2022;
- Байрактар;
- Гостомель.
Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії "Персона" за рік отримав радник голови ОПУ. Також цікавилися міською легендою Привидом Києва та політиками. Ось найпопулярніші персони року:
- Олексій Арестович (радник голови ОПУ);
- Володимир Путін (російський диктатор);
- Віктор Медведчук (кум Путіна, екс-нардеп);
- Привид Києва (персонаж міської легенда про українського пілота-аса);
- Валерій Залужний (Головнокомандувач Збройних сил України);
- Оксана Марченко (телеведуча, дружина Віктора Медведчука);
- Юрій Подоляка (проросійський журналіст українського походження);
- Борис Джонсон (колишній прем’єр Великобританії, якого називають "найбільшим другом" України);
- Віталій Кім (очільник Миколаївської обласної військової адміністрації);
- Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників Конгресу США).
Серед тих, хто загинув цього року, українців найбільше цікавили:
- Володимир Жириновський (російський політик, засновник та очільник партії "ЛДПР");
- Руслана Писанка (українська телеведуча та акторка театру і кіно);
- Юрій Шатунов (російський співак, соліст гурту "Ласковый май");
- Королева Єлизавета ІІ
- Леонід Кравчук (перший президент України)
- Михайло Горбачов (останній Генеральний секретар ЦК КПРС, перший та єдиний Президент СРСР);
- Борис Мойсеєв (російський співак);
- Кирило Стремоусов (херсонський колаборант);
- Леонід Куравльов (радянський та російський кіноактор);
- Денис Кірєєв (співробітником ГУР Міноборони України, член української делегації на переговорах України та Росії).
У категорії "Українська географія в Пошуку" цьогоріч були передусім міста, що постраждали від російських окупантів. А саме: Гостомель, Буча (Київщина), Маріуполь (Донеччина), Чорнобаївка (Херсонщина), Кременчук (Полтавщина), Балаклія (Харківщина), Херсон, Острів Зміїний, Миколаїв, Славутич (Київщина).
А серед товарів українців цікавили передусім дефіцитні і такі, що допоможуть пережити блекаут і війну. Це: генератор, сіль, бронежилет, марка "русский корабль", свічки, повербанк, інвертор 12в-220в, книги єДопомога, калій йодид, Starlink.
Також упродовж року українські користувачі шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд ліз і надзвичайний стан, надзвичайний стан, НАТО, Воєнний стан, паляниця, байрактар, дефолт, загальна мобілізація, блекаут.
Як війна в Україні змінює лексикон
На початку червня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками сотого дня війни назвав сто слів, які стали символами українського спротиву.
Серед них – війна, повномасштабна війна, перемога, тероборона. Види зброї, серед яких відомі "Байрактар" і "Джавелін". Назви населених пунктів, які росіяни зрівняли з землею – Маріуполь, Буча, Бородянка.
Події в Україні відбилися в лексиконі людей по всьому місту. Один з найстаріших словників англійської мови Collins, який вивчив онлайн-базу з 18 млрд слів (включаючи повтори) по ЗМІ, соцмережах і будь-яких можливих публікаціях, хоча і назвав словом року "пермакриза", та на другому місці в рейтингу помістив українську столицю, що стала символом опору російській агресії.