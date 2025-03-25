У Мінцифри поставили ціль до 2030 року забезпечити 98% населення України якісним мобільним зв’язком.

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який пришвидшує будівництво мереж мобільного звʼязку. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Оператори швидше отримуватимуть землю для будівництва базових станцій. Строки в середньому скорочуються із 6 до 3 місяців. Тепер 4G скоріше зʼявлятиметься у віддалених куточках України, а також уздовж автошляхів", - зазначив Федоров.

За його словами, окремим акцентом є відновлення зв’язку на деокупованих територіях, зокрема в районах, де проходили активні бойові дії. Там було зруйновано більшість базових станцій, а їхнє відновлення потребує чимало часу.

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Міністр також зауважив, що завдяки новому закону операторам вдасться розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їхнього демонтажу, швидше будувати нові базові станції і так повертати зв’язок та інтернет українцям.

"Наша ціль до 2030 року - забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Закон пришвидшить реалізацію цієї мети", - додав Федоров.

Якість звʼязку в Україні

Раніше радник міністра цифрової трансформації України з питань електронних комунікацій Денис Поздняков відповів, коли оживуть "мертві зони" мобільного звʼязку та інтернету. За його словами, враховуючи тимчасово окуповані території, покриття мобільного звʼязку та інтернету в Україні складає майже 91%.

Водночас ключові мобільні оператори в Україні пояснили причини поганого зв'язку на залізниці. Вони зазначили, що забезпечити якісне покриття на залізничних шляхах складно, адже на це може впливати навіть метал, з якого вироблені вагони.

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