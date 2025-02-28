На якість зв’язку в поїзді може впливати навіть метал, з якого вироблені вагони.

Українські абоненти часто скаржаться на погіршення чи зникнення зв’язку під час подорожей залізницею. Мобільні оператори зазначають, що забезпечити якісне покриття на залізничних шляхах складно. Про це йдеться в статті УНІАН.

"Переважна більшість залізничних об’єктів є критичною інфраструктурою і розташування будь-яких сторонніх конструкцій (базових станцій) там підлягає складному регулюванню і потребує тісної співпраці з "Укрзалізницею", - сказали в "Київстар".

У компанії відмічають, що на якість зв’язку може впливати навіть метал, з якого вироблені вагони. Через це радіосигнал в вагонах є послабленим на 30 дБ (тобто в 1000 раз) в порівнянні із зовнішнім рівнем. Щоб виправити цю ситуацію необхідно модернізувати рухомий склад, встановлюючи у вагонах спеціальне обладнання.

Відео дня

"Для вирішення задачі покращення якості зв’язку на залізничних дорогах необхідна тісна державно-приватна кооперація із залученням "Укрзалізниці", операторів мобільного зв’язку і національного регулятора", - додали в "Київстар".

При цьому, в свою чергу, мобільний оператор Vodafone вже будував пілотну ділянку мережі, яка мала повністю забезпечити зв’язок на відтинку Київ-Бориспіль.

"В рамках проєкту інженери компанії провели практичні заміри сигналу вздовж основних залізничних шляхів: для безперервного покриття вздовж залізниці не вистачає більше 500 кілометрів", - сказали в пресслужбі компанії Vodafone.

Оператор оцінив, що для виправлення проблеми потрібно встановити близько 200 нових базових станцій, а також модернізувати велику кількість вже існуючих. Проте базові станції вздовж залізниці майже ніхто не використовує, окрім самих пасажирів на потягах.

"Середньодобове завантаження таких станцій – приблизно 15% від їхнього ресурсу. Для будівництва мережі, яка б забезпечувала достатньою якістю сигналу пасажирів, оператору знадобилося б близько 1,5 мільярдів гривень. Період окупності цього проєкту - близько 70 років для одного оператора і близько 30, якщо будувати мережу на трьох операторів", - розповіли в пресслужбі Vodafone.

Інтернет в "Укрзалізниці"

Ще в 2023 році віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та тодішній голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін протестували, як працює інтернет за допомогою Starlink під час подорожі потягом.

Тоді один поїзд "Інтерсіті" обладнали Starlink і катали його на різних маршрутах більш ніж 100 днів. Результати тестування: доступність на маршруті 97%; швидкість до 100 Мбіт/с.

У вересні 2024 року "Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". На час подорожі одному користувачеві дається безкоштовний 1 Гб трафіку, а швидкість інтернету становитиме до 10 Мб/с.

Вас також можуть зацікавити новини: