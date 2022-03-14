Це важливо задля стабільного зв’язку мережі.

Міністерство цифрової трансформації України радить не перевантажувати мобільні мережі, щоб українці могли постійно залишатися на зв'язку під час війни.

Про це відомство повідомило в Telegram.

У Мінцифри наголосили, що щодня наша армія дає відсіч загарбникам, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. Втім, як показує практика, зв'язок не завжди працює стабільно.

Щоб не перевантажувати мережу, рекомендується:

завжди за можливості під’єднуватися до Wi-Fi або користуватися фіксованим інтернетом;

вимкнути функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах;

намагатися за можливості дивитися відео у меншій якості;

зменшити час відеоконференцій до мінімуму;

не завантажувати великі файли фільми, ігри тощо.

Раніше УНІАН ділився добіркою корисних, і, що не менш важливо, перевірених Telegram-чатботів, які повинні бути у кожного українця. Ці чати корисні і для цивільних, і для наших захисників і взагалі для боротьби в протистоянні з путінськими орками.

Також розповідали, як захистити свій смартфон у воєнний час.

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