Експерт з кібербезпеки рекомендує відмовитися від біометрії на користь класичного пароля.

Російський окупант використовує різну зброю у війні проти України. Зокрема, ворог намагається здобути перевагу на кіберфронті, ламаючи телефони та зламуючи акаунти українців у соцмережах, щоб посіяти паніку.

Спеціаліст у сфері кібербезпеки, Андрій Баранович, у себе в телеграмі виділив кілька простих постулатів, які допоможуть українцям забезпечити інформаційну безпеку у воєнний час.

За словами фахівця, основу "military-grade security" становить дисципліна, а не секретний цифровий вундерваффі, тому все, про що говориться в замітці, буде актуально і після війни.

В першу чергу, Баранович рекомендує повністю оновити телефон. Якщо ваш смартфон вже не оновлюється, то має сенс замінити його на менш наворочений, але той, який досі отримує свіжі апдейти;

Відмовтеся від "лівих" застосунків. У самого фахівця встановлені тільки Signal, Twitter, Messenger. "Для експериментів – окрема "труба", – пропонує експерт;

Не рекомендується використовувати біометрію для захисту доступу до смартфона. Краще поставити пароль з обмеженою кількістю спроб;

На всіх акаунтах необхідно активувати двофакторну аутентифікацію;

Зашифрований бекап рекомендується розмістити в "хмарі";

Ставтеся до будь-якого посилання однаково підозріло.

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