Такий низький попит пов'язаний з високим податком в країні і низьким приростом продуктивності в порівнянні з RTX 3060 Ti.

Під час японського запуску RTX 4060 Ti сталася незвичайна ситуація. Один з найбільших японських рітейлерів Despara Akihabara влаштував урочистий старт продажів на честь виходу нової відеокарти Nvidia, проте зрештою за покупкою відправилась тільки одна людина.

Портал Videocardz повідомляє, що низький попит пов'язаний з високою ціною – на 100 доларів вище РРЦ – і низьким приростом продуктивності в порівнянні з RTX 3060 Ti.

Разом з тим один з німецьких онлайн-магазинів MindFactory почав продавати відеокарту RTX 4060 Ti зі зниженою ціною вже через кілька годин після старту продажів – знижка склала 20 євро.

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Відомо, що RTX 4060 Ti в Японії продають за 69 800 єна (~18 500 грн), тоді як рекомендована роздрібна ціна в США склала 399 доларів (~14 800 грн).

Журналісти сильно розкритикували RTX 4060 Ti

Додамо, що за день до старту продажів GeForce RTX 4060 Ti в мережі почали з'являтися огляди відеокарти, в яких журналісти одноголосно закликали користувачів уникати покупки новинки від Nvidia.

Одним з основних недоліків RTX 4060 Ti назвали недостатній обсяг пам'яті в 8 ГБ, який не здатний забезпечити необхідну продуктивність в сучасних іграх на високих налаштуваннях графіки. Тести показали, що при роздільній здатності 1080p відеокарта по суті є RTX 3070.

Багато оглядачів закликали не купувати цю модель через її завищену вартістю в $400 і дочекатися 16-гігабайтної RTX 4060 Ti, яка вийде в наступному місяці. Одночасно з нею вийде більш доступна RTX 4060.

А тим часом на ринку продовжують дешевшати відеокарти з 16 ГБ. Наприклад, одну таку можна купити всього за 339,99 долара (~12 400 грн). Йдеться про модель Intel Arc A770 з унікальним охолодженням у виконанні Acer.

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