Всі три відеокарти з лінійки RTX 40 позиціюються як оптимальне рішення для геймінгу в 1080p.

Компанія NVIDIA представила середньобюджетні відеокарти серії RTX 4060 і оголосила ціни на них. Всі вони позиціюються як оптимальне рішення для геймінгу в 1080p.

Офіційно підтверджено, що GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ обійдеться в 399 доларів (~14 800 грн), на 16 ГБ – 499 доларів (~18 500 грн). Водночас базова RTX 4060 буде продаватися за ціною від 299 доларів (~11 100 грн).

Старша модель в особі RTX 4060 Ti отримала 4352 CUDA-ядра і 128-бітну шину пам'яті. Тактова частота карти склала 2,54 ГГц, а середнє енергоспоживання під час гри – 140 Вт. Згідно з тестами, RTX 4060 Ti на 8 ГБ випереджає RTX 4070 за співвідношенням ціна/продуктивність приблизно на 15%.

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GeForce RTX 4060 являє собою більш доступну модель для ігор в FullHD. Карта підтримує технологію згладжування DLSS 3 і оснащена 128-бітної шиною пам'яті. Її частота становить 2,46 ГГц, а TDP всього 110 Вт. Згідно з тестами, RTX 4060 в 1,2 раза швидше, ніж RTX 3060 і в 1,6 раза швидше, ніж RTX 2060.

Тести відеокарт

RTX 4060 Ti на 8 ГБ надійде в продаж вже наступного тижня, 24 травня, 16-гігабайтна RTX 4060 Ti і більш доступна RTX 4060 – в липні.

Нагадаємо, минулого місяця NVIDIA випустила RTX 4070 – на сьогодні це найдешевша відеокарта 40-ї серії. Вона здатна майже на рівних конкурувати з RTX 3080, особливо в при роздільній здатності в 1440p.

А тим часом на ринку продовжують дешевшати відеокарти з 16 ГБ. Наприклад, одну таку можна купити всього за 339,99 долара (~12 400 грн). Йдеться про модель Intel Arc A770 з унікальним охолодженням у виконанні Acer.

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