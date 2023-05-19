Nvidia представила відеокарти RTX 4060 і 4060 Ti / фото Nvidia

Компанія NVIDIA представила середньобюджетні відеокарти серії RTX 4060 і оголосила ціни на них. Всі вони позиціюються як оптимальне рішення для геймінгу в 1080p. 

Офіційно підтверджено, що GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ обійдеться в 399 доларів (~14 800 грн), на 16 ГБ – 499 доларів (~18 500 грн). Водночас базова RTX 4060 буде продаватися за ціною від 299 доларів (~11 100 грн).

Старша модель в особі RTX 4060 Ti отримала 4352 CUDA-ядра і 128-бітну шину пам'яті. Тактова частота карти склала 2,54 ГГц, а середнє енергоспоживання під час гри – 140 Вт. Згідно з тестами, RTX 4060 Ti на 8 ГБ випереджає RTX 4070 за співвідношенням ціна/продуктивність приблизно на 15%.

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GeForce RTX 4060 являє собою більш доступну модель для ігор в FullHD. Карта підтримує технологію згладжування DLSS 3 і оснащена 128-бітної шиною пам'яті. Її частота становить 2,46 ГГц, а TDP всього 110 Вт. Згідно з тестами, RTX 4060 в 1,2 раза швидше, ніж RTX 3060 і в 1,6 раза швидше, ніж RTX 2060.

Тести відеокарт

Фото GeForce RTX 4060 19 травня 2023
Фото GeForce RTX 4060 19 травня 2023
Фото GeForce RTX 4060 19 травня 2023

RTX 4060 Ti на 8 ГБ надійде в продаж вже наступного тижня, 24 травня, 16-гігабайтна RTX 4060 Ti і більш доступна RTX 4060 – в липні.

Нагадаємо, минулого місяця NVIDIA випустила RTX 4070 – на сьогодні це найдешевша відеокарта 40-ї серії. Вона здатна майже на рівних конкурувати з RTX 3080, особливо в при роздільній здатності в 1440p.

А тим часом на ринку продовжують дешевшати відеокарти з 16 ГБ. Наприклад, одну таку можна купити всього за 339,99 долара (~12 400 грн). Йдеться  про модель Intel Arc A770 з унікальним охолодженням у виконанні Acer.

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