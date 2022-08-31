Новинка поступилася навіть своєму попереднику – Xaomi Mi 11 Ultra.

Фахівці DxOMark, які спеціалізується на оглядах фототехніки, дісталися до новенького Xiaomi 12S Ultra з інноваційною камерою. В ньому, як ми вже розповідали, вперше застосовано 1-дюймовий фотосенсор Sony IMX989 на 50 Мп.

За сукупністю результатів Xiaomi 12S Ultra несподівано зайняв лише 5-е місце у загальному рейтингу камерофонів, поступившись навіть торішньому Xiaomi Mi 11 Ultra.

До переваг камери фахівці віднесли правильну експозицію в будь-яких умовах (від яскравого сонячного дня до ночі), широкий динамічний діапазон при фото і відео-зйомці, точне автофокусування, а також хорошу роботу оптичного зуму, доповнену реалістичною передачею кольору.

Відео дня:

Але мінусів теж вистачає: від нестабільності рендерингу при зйомці з включеним HDR і автофокусі при використанні телеоб'єктива – до видимих шумів на висококонтрастних знімках і відсутності прев'ю в режимі HDR.

Отримавши оцінку в 138 балів, новинка поступилася Honor Magic4 Ultimate, Huawei P50 Pro, Huawei Mate 40 Pro+ і, вищезгаданому, Xiaomi Mi 11 Ultra.

Додамо, що Xiaomi 12S Ultra оснащено 6.7-дюймовим AMOLED-екраном з вбудованим сканером пальця, адаптивною частотою оновлення екрана від 1 до 120 Гц і роздільною здатністю Quad HD+. Всередині – топовий процесор Snapdragon 8 + Gen 1.

Як уже згадувалося, в новому смартфоні Xiaomi 12S вперше застосований новий великий датчик зображення Sony IMX989 оптичного формату 1 дюйм роздільною здатністю 50 Мп. У порівнянні з тим же айфоном, площа датчика більше на 172%.

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