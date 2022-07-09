У новому смартфоні компанії використовується 1-дюймовий фотосенсор Sony IMX989 на 50 Мп.

Напередодні компанія Xiaomi провела велику презентацію своїх новеньких флагманів з оптикою від Leica. У серію традиційно увійшли три моделі: Xiaomi 12S, 12S Pro і 12S Ultra.

Блогери з Піднебесної вже отримали новинку й відповіли на цікавляче багатьох питання – як знімає топовий камерафон в порівнянні з флагманами конкурентів.

Ось ряд фото, виконаних на Xiaomi 12S Ultra, iPhone 13 Pro Max і Samsung Galaxy S22 Ultra.

Оглядачі сходяться на думці, що в більшості випадків особливої різниці між кадрами немає, але бувають і випадки, коли один кадр помітно виділяється з декількох інших. Так, Xiaomi 12S Ultra відмінно проявляється себе вночі при фотографуванні освітлених об'єктів. Більше порівнянь у відео нижче.

Додамо, що Xiaomi 12S Ultra оснащено флагманським процесором Snapdragon 8+ Gen 1, стереодинаміки від Harman Kardon і 6.7-дюймовим AMOLED-екраном з вбудованим сканером пальця, адаптивною частотою оновлення екрана від 1 до 120 Гц і роздільною здатністю Quad HD+.

Як уже згадувалося, в новому смартфоні Xiaomi 12S вперше застосовано новий великий датчик зображення Sony IMX989 оптичного формату 1 дюйм роздільною здатністю 50 Мп. У порівнянні з тим же айфоном, площа датчика більше на 172%.

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