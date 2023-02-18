Автономність – одна з ключових характеристик при виборі смартфона. Якщо батарея буде швидко сідати, немає ніякого сенсу у навороченому процесорі або топовому наборі камер.
Фахівці лабораторії DXOMARK, які регулярно тестують смартфони за різними критеріями, оновили рейтинг найбільш автономних пристроїв станом на початок 2023 року.
- Чемпіоном "автономності" назвали випущений нещодавно Honor X7a, який оснащений акумулятором місткістю 6000 мАг. Стверджується, що одного заряду батареї вистачає на 5 днів і 3 години роботи. Якщо брати активний режим по 7 годин добу, то заряду вистачить на 52 години – смартфон можна сміливо використовувати пару діб без підзарядки.
- Друге місце віддали випущеному ще у 2021 році Vivo Y72 з часом автономної роботи в п'ять днів. Збільшивши інтенсивність використання до 7 годин на день, власники отримують до 54 годин роботи.
- Замикає трійку найбільш автономних смартфонів модель Oppo A77 з показником 4 дні та 6 годин. Акумулятора в ньому вистачить на 47 годин у високоінтенсивному режимі використання по 7 годин на день.
На четвертому і п'ятому місцях опинились Honor X8 5G і Honor Magic5 Lite: 4 дні й 3 години проти 3 днів і 2 годин відповідно. Але другий смартфон при цьому заряджається швидше: з 0 до 100% за 1 годину і 51 хвилину, тоді як моделі З8 потрібно 2 години й 12 хвилини для цього.
Топ-10 найбільш автономних смартфонів замикають:
- Samsung Galaxy M51
- Redmi Note 11S
- Honor X9a
- Redmi Note 10
- Samsung Galaxy A13
Детальніше про Honor X7a
Крім топової автономності, смартфон оснащений великим 6,7-дюймовим екраном з частотою оновлення 90 Гц і непоганим процесором MediaTek Helio G37. Також є 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ флеш-пам'яті.
Крім того, можна виділити 22-ватну зарядку, 50-Мп основну камеру та Android 12 з оболонкою Magic UI 6.1. Що найцікавіше, в Китаї за новинку просять всього 116 доларів. На AliExpress девайс ще не з'явився, але це лише питання часу.