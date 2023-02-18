Стверджується, що одного заряду батареї вистачає на 5 днів й 3 години роботи.

Автономність – одна з ключових характеристик при виборі смартфона. Якщо батарея буде швидко сідати, немає ніякого сенсу у навороченому процесорі або топовому наборі камер.

Фахівці лабораторії DXOMARK, які регулярно тестують смартфони за різними критеріями, оновили рейтинг найбільш автономних пристроїв станом на початок 2023 року.

Чемпіоном "автономності" назвали випущений нещодавно Honor X7a, який оснащений акумулятором місткістю 6000 мАг. Стверджується, що одного заряду батареї вистачає на 5 днів і 3 години роботи. Якщо брати активний режим по 7 годин добу, то заряду вистачить на 52 години – смартфон можна сміливо використовувати пару діб без підзарядки.

Друге місце віддали випущеному ще у 2021 році Vivo Y72 з часом автономної роботи в п'ять днів. Збільшивши інтенсивність використання до 7 годин на день, власники отримують до 54 годин роботи.

Замикає трійку найбільш автономних смартфонів модель Oppo A77 з показником 4 дні та 6 годин. Акумулятора в ньому вистачить на 47 годин у високоінтенсивному режимі використання по 7 годин на день.

На четвертому і п'ятому місцях опинились Honor X8 5G і Honor Magic5 Lite: 4 дні й 3 години проти 3 днів і 2 годин відповідно. Але другий смартфон при цьому заряджається швидше: з 0 до 100% за 1 годину і 51 хвилину, тоді як моделі З8 потрібно 2 години й 12 хвилини для цього.

Відео дня

Топ-10 найбільш автономних смартфонів замикають:

Samsung Galaxy M51

Redmi Note 11S

Honor X9a

Redmi Note 10

Samsung Galaxy A13

Детальніше про Honor X7a

Крім топової автономності, смартфон оснащений великим 6,7-дюймовим екраном з частотою оновлення 90 Гц і непоганим процесором MediaTek Helio G37. Також є 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ флеш-пам'яті.

Крім того, можна виділити 22-ватну зарядку, 50-Мп основну камеру та Android 12 з оболонкою Magic UI 6.1. Що найцікавіше, в Китаї за новинку просять всього 116 доларів. На AliExpress девайс ще не з'явився, але це лише питання часу.

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