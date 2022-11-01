Користувачі застосунку "Мій Київстар" стикаються з проблемами під час використання.
Як попередили у компанії, проблеми спостерігаються з ранку вівторка, 1 листопада.
"Друзі, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком "Мій Київстар", – йдеться в повідомленні.
В "Київстар" наголосили, що IT-спеціалісти вже працюють над відновленням роботи цих додаткових сервісів.
"Наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі", – додали в компанії і перепросили за тимчасові складнощі.
Перебої зі зв'язком в Україні
Раніше в "Київстар" попередили, що на тлі енергетичної кризи, викликаної ракетними ударами Росії по енергосистемі України, при тривалій відсутності електропостачання можуть виникнути проблеми зі зв'язком.
Там пояснили, що базових станцій вистачить лише на 20% мережі оператора у великих містах.