Фахівці рекомендують нехай і не повністю відмовитися від них, але хоча б мінімізувати їх використання.

Фахівці порталу Gizchina провели дослідження мобільних застосунків для Android і склали рейтинги програм з найвищим енергоспоживанням.

Здебільшого це месенджери та соцмережі, а також застосунки для знайомств і фітнесу. Серед них є і популярні серед українських користувачів Facebook і Instagram.

Список виглядає наступним чином:

Fitbit;

Uber;

Skype;

Facebook;

Airbnb;

Instagram;

Tinder;

Bumble;

Snapchat;

WhatsApp.

Фахівці зауважують, що майже всі застосунки на смартфоні працюють навіть тоді, коли ми їх не запускаємо, тобто у фоновому режимі. Всі вони впливають на час автономної роботи пристрою, проте деякі з них можна відключити, підвищивши "живучість" батареї.

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Відключити непотрібні можна в налаштуваннях фонової активності. Часто ці опції ховаються в розділах "Батарея" або "Продуктивність". Також в налаштуваннях смартфона для тієї чи іншої програми можна повністю заблокувати повідомлення.

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