Фахівці порталу Gizchina провели дослідження мобільних застосунків для Android і склали рейтинги програм з найвищим енергоспоживанням.
Здебільшого це месенджери та соцмережі, а також застосунки для знайомств і фітнесу. Серед них є і популярні серед українських користувачів Facebook і Instagram.
Список виглядає наступним чином:
- Fitbit;
- Uber;
- Skype;
- Facebook;
- Airbnb;
- Instagram;
- Tinder;
- Bumble;
- Snapchat;
- WhatsApp.
Фахівці зауважують, що майже всі застосунки на смартфоні працюють навіть тоді, коли ми їх не запускаємо, тобто у фоновому режимі. Всі вони впливають на час автономної роботи пристрою, проте деякі з них можна відключити, підвищивши "живучість" батареї.
Відключити непотрібні можна в налаштуваннях фонової активності. Часто ці опції ховаються в розділах "Батарея" або "Продуктивність". Також в налаштуваннях смартфона для тієї чи іншої програми можна повністю заблокувати повідомлення.
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