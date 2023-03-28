Всього в тесті брали участь п'ять моделей середнього класу – всі вони коштують дешевше $300.

У 2023 одним з найважливіших параметрів смартфона є його час автономної роботи. Автор і ведучий популярного YouTube каналу Gadgets 4 You протестував за часом роботи п'ять моделей середнього класу з метою з'ясувати, яка з них найдовше тримає заряд.

Серед них були Xiaomi Рoco X5 Pro, Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus, 10 Pro та Moto G82. В ході тесту смартфонами користувалися, як зазвичай: соцмережі, ігри, відео й т.д.

Місткість акумулятора у всіх моделей становить 5000 мАг. Що стосується процесора, то в Realme 10 Pro Plus і Redmi Note 12 Pro стоїть Dimensity 1080, в Realme 10 Pro і Motorola G82 – Snapdragon 695, в Poco X5 Pro – Snapdragon 778G. Матриця екрана майже скрізь AMOLED: тільки у Realme 10 Pro – IPS LCD, а у Motorola – P-OLED.

Відео дня

За підсумками тестування найдовше "прожив" Poco X5: у нього було 8 годин 19 хвилин екранного часу.

На другому місці опинився Redmi Note 12 Pro з часом автономної роботи 7 годин 58 хвилин.

Слабкіше всіх заряд тримає Moto G82: його вистачило тільки на 6 годин 23 хвилини.

Детальніше про Poco X5 Pro

Окрім непоганої автономності, смартфон оснащено великим 6,7-AMOLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц. Роздільна здатність "фронталки" становить 16 Мп, а в основній розміщені сенсори на 108+8+2 Мп з ширококутним об'єктивом і датчиком для боке. Є стереодинаміки, NFC, модулі Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.1.

Також в лінійці є базова версія X5. У неї гірше процесор і камера, а батарея на 5000 мАг отримала зарядку 33 Вт (у "прошки" 5000 мАг і зарядка 67 Вт).

Обидва смартфони вже надійшли в продаж. Poco X5 в початковій версії оцінили в $249 (~9100 грн) X5 Pro – $299 (~10 500 грн).

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