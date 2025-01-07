Результати цифрових копій на 85% відповідали людській особистості. Але більше вражає те, наскільки просто створити людську копію.

Уявіть собі модель ШІ, що відтворює вашу поведінку і риси характеру після двогодинного інтерв'ю. Згідно зі свіжим дослідженням Стенфордського університету і фахівців Google DeepMind, ця футуристична концепція стала реальністю.

Як пише портал LiveScience, дослідники створили понад тисячу копій справжніх людей. Учасникам експерименту ставили запитання про життєві пріоритети, цінності, погляди на соцпроблеми. Крім цього, учасники виконували логічні завдання, що дало змогу дослідникам глибше зрозуміти механізми ухвалення рішень.

Ця інформація і стала вихідним матеріалом для створення "агентів моделювання", по суті ШІ-реплік, навчених відтворювати людську поведінку з вражаючою точністю. Повідомляється, що результати ШІ-копій, показали 85% збігів з відповідями реальних людей, особливо в особистісних опитувальниках і прогнозах соціальних установок.

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Однак цифрові копії людей зазнавали труднощів з інтерактивними завданнями ухвалення рішень, де ШІ доводилося робити вибір залежно від ситуації, копіюючи людські реакції з меншою точністю.

Автори дослідження, підбиваючи підсумок своєї діяльності, підкреслили потенційні переваги використання такої технології. Ці цифрові клони можуть використовуватися для соціальних експериментів, прогнозування реакцій на суспільні події або вивчення впливу соціальних інституцій. Також технологію напевно застосовуватимуть у майбутньому, щоб копіювати особистості своїх родичів, які можуть скоро померти.

Але, звісно, як будь-яка проривна технологія, ШІ-копії викликають серйозні побоювання. Можливість дублювати чиюсь особистість лише на основі 2 годин даних може призвести до потенційних порушень конфіденційності, крадіжки особистих даних і "технологічної" експлуатації. Тому вчені наголошують на необхідності суворого контролю над розробкою і використанням подібних технологій.

Раніше глава OpenAI заявив про готовність компанії створити "суперінтелект". Йдеться про систему AGI, яка може відповідати або перевершувати когнітивні здібності людини в широкому спектрі галузей.

Нещодавнє дослідження показало, що чат-боти з ШІ все більше нагадують людський мозок. Зокрема, підтвердилася гіпотеза про те, що розвиваючись, текстові нейромережі не тільки працюють краще, а й набувають більше схожих рис із мозком.

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