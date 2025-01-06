Йдеться про систему AGI, яка може відповідати або перевершувати когнітивні здібності людини в широкому спектрі галузей.

Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, заявив про готовність його компанії створити "суперінтелект". Йдеться про систему Artificial General Intelligence, яка може відповідати або перевершувати когнітивні здібності людини в широкому спектрі галузей.

У своєму блозі Альтман також розповів, що прогнозує появу перших ШІ-агентів на робочих місцях уже цього року, передає TechCrunch.

Ми любимо наші поточні продукти, проте ми тут заради славного майбутнього. Із суперінтеллектом ми могли б значно прискорити наукові відкриття та інновації, набагато перевершуючи те, що ми здатні зробити самостійно, і, своєю чергою, значно збільшити достаток і процвітання – написав Альтман у дописі.

Artificial General Intelligence, або загальний штучний інтелект – це поки що туманний термін, але у OpenAI є своє власне визначення йому: "високоавтономні системи, які перевершують людей у більшості економічно цінних завдань".

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Альтман не називає точних термінів, коли це буде досягнуто, але заявляє, що нам варто очікувати великих проривів протягом "наступних кількох років". За його прогнозами, у 2025 році ми зможемо побачити, як перші агенти ШІ "приєднаються до робочої сили" і суттєво змінять продуктивність компаній.

Великі мовні моделі, такі як ChatGPT, за останні кілька років значно просунулися у своїй здатності відповідати на складні запитання, проте у них усе ще є обмеження. Часом вони "галюцинують", тобто видають помилкові або фіктивні відповіді. Причина цього явища досі незрозуміла.

Штучний інтелект – останні новини

Останнім часом у сфері ШІ відбулося чимало важливих оновлень: на початку грудня OpenAI випустила свою найпотужнішу і найдорожчу версію ChatGPT, а "ветерани" Android оголосили про створення нової ОС для управління агентами ШІ.

Свіже дослідження показало, що чат-боти зі штучним інтелектом все більше нагадують людський мозок. Зокрема, підтвердилася гіпотеза про те, що розвиваючись, текстові нейромережі не тільки працюють краще, а й набувають більше схожих рис із мозком.

Зі свого боку Ілон Маск прогнозує, що до кінця 2025 року ШІ стане розумнішим за будь-яку людину. А ймовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей, разом узятих, до 2030 року становить 100%.

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