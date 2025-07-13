Стартап спирається на бізнес-імперію Маска, щоб наздогнати конкурентів у перегонах за штучний інтелект.

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX інвестувала 2 мільярди доларів у його компанію-розробника штучного інтелекту xAI, пише The Wall Street Journal.

Таким чином, обсяг інвестицій складе майже половину нещодавно залученого капіталу для творця чат-бота Grok у розмірі 5 млрд доларів. Інвестиції були отримані після злиття xAI з X, і об'єднана компанія оцінюється в 113 мільярдів доларів.

Тепер чат-бот Grok підтримує Starlink і в майбутньому його планують інтегрувати в роботів Tesla Optimus.

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При цьому, зазначає видання, незважаючи на розбіжності та скандали щодо Grok, Маск називає його "найрозумнішим ШІ" у світі.

Чат-бот Grok - новини

Раніше користувачі чат-бота помітили, що він у разі отримання чутливих запитань регулярно шукав відповіді в особистих публікаціях Маска в Twitter/X.

Також ШІ Grok назвав Росію країною-агресором, яка 2014 року, порушивши всі закони, вторглася на Донбас, і це викликало обурення у російських користувачів. Також Grok викликав скандал у мережі через свої антисемітські пости.

Водночас Маск повідомив, що Tesla вмонтує штучний інтелект Grok в автомобілі.

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