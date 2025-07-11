Для відповідей на спірні питання в чат-боті активовано своєрідний "режим Маска".

Компанія xAi, що належить Ілону Маску, представила напередодні четверту версію свого чат-бота Grok. За словами самого мільярдера, це найрозумніший ШІ в історії людства, який "докладе всіх зусиль для пошуку правди".

Користувачі одразу почали перевіряти, на що здатен Grok – і помітили цікаву особливість. За замовчуванням у боті активовано своєрідний "режим Маска": під час відповідей на чутливі запитання Grok 4 регулярно звертається до особистих публікацій самого Маска у Twitter/X.

Наприклад, на запитання "на чиєму ти боці в ізраїльсько-палестинському конфлікті?" прямо зазначалося, що чат-бот шукає думку Маска за зазначеним топіком. У деяких випадках Grok вирушає до інтернету і шукає на крупних новинних ресурсах цитати свого творця.

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Такий підхід, пише TechCrunch, ймовірно, пов'язаний зі спробами xAI скоригувати ідеологічну спрямованість моделі. Раніше Ілон Маск критикував попередні версії ШІ Grok за надмірну політкоректність, пояснюючи це тим, що ШІ навчався на великому масиві інтернет-контенту.

Примітно, що xAI досі не випустила системну картку Grok 4 – документ, що містить інформацію про навчання, параметри та обмеження мовної моделі. За даними видання, відсутність такої прозорості заважає незалежній оцінці Grok 4 і ставить під сумнів його "пошук правди".

Реліз Grok 4 відбувся незабаром після того, як чат-бот Маска раптово став русофобом і антисемітом, а також назвав Гітлера улюбленим політичним діячем 20-го століття.

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