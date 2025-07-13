Це вже 11 країна, яка заборонила DeepSeek на своїй території.

На тлі зростаючих побоювань з приводу китайських АІ-сервісів Чехія заблокувала DeepSeek. Рішення ухвалено на основі доповіді чеського Національного агентства з інформаційної безпеки (NUKIB).

У документі йдеться, що DeepSeek і материнська компанія High-Flyer мають тісні зв'язки з китайською державою. Це викликає побоювання в контексті законів КНР, таких як Закон про національну безпеку, Закон про розвідку і Закон про протидію шпигунству, які зобов'язують китайські компанії передавати владі інформацію про користувачів, навіть якщо вони перебувають за межами країни.

У NUKIB зазначають, що використання продуктів DeepSeek є загрозою кібербезпеці. Рішення ґрунтується як на власних розслідуваннях агентства, так і на інформації від зарубіжних партнерів.

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У доповіді підкреслюється, що продукти DeepSeek потенційно можуть використовуватися Китаєм у розвідувальних цілях, особливо з огляду на попередні кампанії з кібершпіонажу проти Чехії та інших країн НАТО і ЄС.

Заборона не є повною: допускається використання відкритих моделей DeepSeek, але тільки за умови, що вони не взаємодіють із серверами компанії. Це означає, що чеські організації можуть розгортати ШІ локально, але не використовувати хмарні сервіси DeepSeek.

Аналогічні обмеження вже діють у низці інших країн, включно зі США (зокрема, у штатах Нью-Йорк, Техас і Вірджинія), Канадою, Австралією, Південною Кореєю, Індією, Італією, Данією, Нідерландами, Норвегією і Тайванем. Також DeepSeek заборонений до використання у ВМС США і NASA.

Раніше ми розповідали, що вийшла поліпшена версія DeepSeek, яка на одному рівні з ChatGPT і Gemini. Розробники зменшили кількість галюцинацій, покращили продуктивність та інтерфейс.

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