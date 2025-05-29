Вийшла поліпшена версія DeepSeek, яка на одному рівні з ChatGPT і Gemini

Розробники зменшили кількість галюцинацій, покращили продуктивність та інтерфейс.

Китайська DeepSeek презентувала оновлену версію своєї "мислячої" модель R1 – тепер вона на одному рівні з o3 від OpenAI та Gemini 2.5 Pro від Google. Про це повідомляє портал VentureBeat.

Нейромережа стала працювати набагато швидше і продуктивніше, а інтерфейс тепер інтуїтивніший. Крім того, розробники зменшили кількість галюцинацій (поведінка нейромережі, яка вигадує неіснуючі факти і підносить їх як реальні), а також додали виведення в JSON.

Повідомляють, що кількість параметрів у нейромережі збільшилася з 671 млрд до 685 млрд. Це робить її однією з найпотужніших і найресурсомісткіших моделей на ринку ШІ. На думку експертів, без додаткової оптимізації запуск ШІ-моделі на стандартному споживчому обладнанні (локально) буде складним.

Відео дня

Нова версія DeepSeek R1 вже доступна у веб-версії та за API, а також для скачування у відкритому доступі.

Нагадаємо, що на початку 2025 року китайський чат-бот DeepSeek викликав справжній фурор, ставши найпопулярнішим застосунком у понад 120 країнах, і не на жарт налякавши американських розробників у сфері ШІ.

Financial Times пояснює успіх DeepSeek тим, що її автори нехтують прибутком, спираючись на інновації. Розробники не прагнуть швидкого зростання і діють за принципом "морських котиків": невелика, але високоефективна команда, зосереджена на досягненні амбітної мети: створенні сильного ШІ.

Різке зростання популярностіDeepSeekтакожпривернуло пильну увагу китайської влади. УНІАН розповідав, що побоюючись "витоку" технологій, держава забрала паспорти у ключових інженерів компанії. Тепер вони не можуть легально покинути територію Китаю, поки їм не повернуть документи.

Вас також можуть зацікавити новини: