Директори великих технічних компаній замінюють себе своїми ШІ-аватарами на нарадах

Таким промишляють глави Zoom і Klarna.

Генеральні директори технокомпаній почали замінювати себе ШІ-аватарами на зідзвонах. Тепер, щоб розповісти інвесторам про квартальні результати, їм навіть не потрібно особисто з'являтися в кадрі, достатньо цифрової копії.

Фінтех-компанія Klarna опублікувала 83-секундне відео з ШІ-версією свого директора Себастьяна Семятковскі, в якому аватар починає промову фразою: "Це я... точніше, мій ШІ-аватар".

В описі зазначено, що звіт за перший квартал 2025 року представляє не жива людина, а її цифровий двійник.

Відео дня

Сама Klarna давно активно впроваджує ШІ. Раніше цього місяця Семятковскі заявив CNBC, що завдяки ШІ компанії вдалося скоротити чисельність співробітників. Це не перший випадок, коли Klarna використовує аватара свого керівника для подібних завдань і, схоже, не останній.

Слідом за Klarna ідею підхопив і Zoom. На квартальному звітному дзвінку за перший квартал фінансового 2026 року компанію представляв АІ-аватар директора Еріка Юаня: "Сьогодні я використовую кастомний аватар із Zoom Clips з нашим AI Companion, щоб поділитися своєю частиною звіту".

Сам Юань все ж з'явився наживо на сесії запитань і відповідей і, судячи з усього, залишився в захваті від нового формату: "Мені дуже подобається мій ШІ-аватар. Думаю, ми продовжимо це використовувати".

Раніше ми розповідали, що у США впливова газета опублікувала список книжок на літо, вигаданий АІ. Не витрачайте час, запитуючи бібліотекаря про ці "книжки" - їх просто не існує в природі.

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