Вікторія Ши - консульська представниця міністерства, створена на основі реальної людини.

Міністерство закордонних справ України створило тандем з екс-учасницею "Холостяка" Розалі Номбре. Її зовнішність використали для створення цифрової консульської представниці - Вікторії Ши.

Остання зʼявлятиметься на офіційних ресурсах МЗС України, представлятиме відомство на вебсайті та сторінках в соцмережах, а також зможе включатись в ефіри на телебаченні та радіо під час резонансних подій за кордоном, зазначається на сайті відомства. Міністерство наголошує:

"Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші".

Як відрекомендувалася Вікторія у своєму першому офіційному зверненні до українців, її робота буде полягати в наступному: "Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагувати на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини".

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, Вікторія Ши - це інновація, створена для ефективної комунікації та допомоги українцям. Це економія часу та ресурсів МЗС, підкреслив Кулеба.

Кожний ролик-звернення Вікторії Ши матиме унікальний QR-код, за яким можна перейти на текстову версію її коментаря. Це головний маркер аутентичності відео, всі інші ролики, без QR-коду, вважатимуться підробкою, наголосили в МЗС.

Також там підкреслили, що Вікторія Ши - лише помічник, а не заміна для екс-речника МЗС Олега Ніколенка. Відомство вже провело конкурс, щоб призначити іншу людину на його посаду.

Призупинення консульських послуг МЗС за кордоном - розвіяно міфи

23 квітня Україна прийняла рішення призупинити консульські послуги для чоловіків за кордоном. Йдеться про те, що на обмежений час ця категорія українців не матиме змоги подати заяву в посольство для відновлення паспорта тощо. Загалом, рішення стосується усіх документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ".

В МЗС уточнили, що всі заяви українців, подані до 23 квітня 2024 року, опрацьовуються. Водночас там спростували низку міфів щодо рішення про призупинення консульських послуг.

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