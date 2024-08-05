Компанія остерігається збитків і зменшення популярності сервісу.

У OpenAI вже є готове рішення, яке, як стверджується, дає змогу розпізнати створений ChatGPT текст з імовірністю до 99,9%. Але компанія – принаймні зараз – не збирається його випускати. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

За повідомленням WSJ, в OpenAI побоюються, що "розміщення інструменту визначення факту використання ШІ" негативно вплине на бізнес, бо багато користувачів перестануть використовувати чат-бот, якщо для нього з'являться водяні знаки та інші методи виявлення.

У компанії вже виникли розбіжності з цього питання. Частина співробітників вважає, що надання офіційного способу "викриття" ШІ-контенту підвищить прозорість роботи компанії і запобіжить зловживанням ШІ деякими користувачами, зокрема, студентами. Тим паче, що такий метод уже обмежено застосовують для маркування зображення, згенерованих DALL-E.

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У WSJ наводять результати опитування, проведеного на замовлення OpenAI, яке засвідчило, що кожен четвертий користувач ChatGPT відмовився б від використання розумного чат-бота, якщо контент буде позначений як згенерований ШІ. Або як мінімум стануть рідше вдаватися до нього, якщо інструмент стане публічним.

А поки OpenAI продовжить шукати баланс між контролем використання згенерованих текстів і комерційними інтересами компанії. Утім, навіть якщо розробники почнуть використовувати систему водяних знаків, то працюватиме вона виключно для контенту в ChatGPT, а не з ШІ-моделей інших компаній.

Нагадаємо, наприкінці липня OpenAI запустили власну пошукову систему на основі штучного інтелекту. Особливість SearchGPT – не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати та осмислити їх. Це робить його серйозною загрозою для Google.

А до кінця 2024 року OpenAI має намір запустити ChatGPT-5, яка обіцяє зробити революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

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