Особливість SearchGPT – не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати й осмислити їх.

Компанія-розробник ChatGPT, OpenAI, оголосила про довгоочікуваний вихід на пошуковий ринок і запуск SearchGPT – пошукової системи на базі штучного інтелекту з доступом до інформації в режимі реального часу через весь інтернет.

Особливість нового пошуковика – не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати й осмислити їх. У міру появи результатів пошуку користувач може ставити системі додаткові уточнювальні запитання, як у чат-боті ChatGPT.

Компанія стверджує, що SearchGPT зробить веб-пошук швидшим і простішим без потреби переходити на зовнішні сайти. Сервіс працює на базі моделей сімейства GPT-4.

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Портал The Verge називає розробку нового пошуковика "серйозною загрозою для Google", яка також поспішає впровадити функції ШІ у свою пошукову систему. У майбутньому OpenAI планує інтегрувати SearchGPT у ChatGPT. ChatGPT вже може виконувати веб-пошук за допомогою Bing, але SearchGPT буде націлений на веб-пошук за допомогою ШІ.

Як наголошується в прес-релізі, наразі SearchGPT перебуває на стадії тестування і доступна невеликій кількості користувачів. Щоб узяти на себе роль бета-тестера, потрібно увійти в обліковий запис OpenAI, а потім приєднатися до списку очікування.

Раніше цього місяця OpenAI представила нову версію ChatGPT і зробила її безоплатною для всіх. Це спрощена версія найшвидшої і найпотужнішої ШІ-моделі компанії, що прийшла на зміну GPT 3.5 Turbo.

А до кінця 2024 року OpenAI має намір запустити ChatGPT-5, яка обіцяє зробити революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

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