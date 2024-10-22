Компанію викрили на незаконному використанні ШІ-артів з фільму для реклами Cybercab.

Продюсерська компанія Alcon Entertainment, відповідальна за створення фільму "Той, хто біжить по лезу 2049", подала позов проти Ілона Маска і його компанії Tesla. Претензії продюсерів пов'язані з нещодавньою презентацією електромобіля-роботаксі Tesla Cybercab.

Під час івенту використовувалися ілюстрації в стилі "Того, хто біжить по лезу", створені за допомогою генеративних нейромереж. У Tesla зробили це, незважаючи на пряму відмову у співпраці, пише The Verge.

У документах зазначено, що Tesla, її генеральний директор і Warner Bros. Discovery спочатку звернулися за дозволом на використання кадру з фільму для рекламної кампанії Cybercab – повністю автономного таксі. Однак після отримання відмови вони, імовірно, створили і використовували зображення за допомогою ШІ.

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Alcon Entertainment пояснює, що відмова була пов'язана з бажанням "дистанціювати фільм від радикальних політичних і соціальних поглядів" Ілона Маска. У компанії також не захотіли асоціюватися з Tesla, бо розглядають можливість співпраці з іншими автомобільними компаніями для просування серіалу "Той, хто біжить по лезу 2099".

Продюсери мають намір отримати від Tesla компенсацію за порушення авторських прав. Розмір компенсації має визначити суд. Також у компанії хочуть, щоб суд заборонив Tesla надалі використовувати подібні АІ-арти для реклами своєї продукції.

На заході Tesla Маск продемонстрував роботизоване таксі Cybercab із двома дверима у формі крила чайки без керма і педалей, безпілотний фургон Robovan і гуманоїдного робота-помічника Optimus.

Вартість поїздок на таксі Маск обіцяє зробити дешевшою за автобуси – в районі 20 центів (8 грн) за 1 км. А ще заявляє, що воно в 10-20 разів безпечніше за керовані людиною машини. Виробництво запустять у 2026 або 2027.

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