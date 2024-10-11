Поблизу Лос-Анджелеса відбулася презентація новинок від Tesla.

Американський мільярдер та гендиректор компанії Tesla Ілон Маск провів презентацію, на якій продемонстрував роботизоване таксі Cybercab з двома дверима у формі крила чайки без керма і педалей, безпілотний фургон Robovan та гуманоїдного робота-помічника Optimus. Про це повідомляє Reuters.

За словами Маска, роботизоване таксі Cybercab буде запущено у виробництво в 2026 році і коштуватиме менше 30 тис. доларів. З часом експлуатація коштуватиме 20 центів за милю (1,6 км - УНІАН), а заряджання буде індуктивним і не потребуватиме розеток.

Гендиректор Tesla зазначив, що автомобілі покладаються на штучний інтелект, тому камери не потребують іншого обладнання, подібного до того, що використовують конкуренти.

Маск також продемонстрував більший безпілотний автомобіль під назвою Robovan, здатний перевозити до 20 осіб, і показав гуманоїдного робота Tesla Optimus.

Зазначається, що сам захід відбувся у четвер на студії Warner Bros поблизу Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Слоганом презентації стала фраза "We, Robot".

Tesla - останні новини

3 жовтня стало відомо, що американська автомобільна компанія Tesla зняла з продажу свій найдешевший електромобіль - компактний седан Model 3 Standard Range за ціною в 38 990 доларів.

У серпні повідомлялося, що компанія Tesla планувала найняти десятки тренерів для навчання своїх людиноподібних роботів Optimus. Крім самих тренувань, "тренери роботів" аналізуватимуть зібрану інформацію і готуватимуть звіти.

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