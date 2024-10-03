Підприємець стурбований можливою втратою контролю над штучним інтелектом у майбутньому, проте зростання енерговитрат для ШІ його не турбує.

У новому інтерв'ю засновник Microsoft Білл Гейтс поділився своїми головними страхами у зв'язку з розвитком штучного інтелекту. Хоч підприємець вірить у світле майбутнє ШІ, він виділив три ключові проблеми, які, на його думку, потребують уваги. Про це повідомляє Business Insider.

По-перше, його турбує, що "погані люди з поганими намірами використовуватимуть ШІ для кіберзлочинів, біотероризму і воєн". За його словами, потрібно створити ШІ, який міг би їм протистояти і бути на крок попереду.

По-друге, Гейтс стурбований впливом ШІ на ринок праці. За належного навчання медичні ШІ-інструменти зможуть точно ставити діагнози, а також візьмуть на себе рутинні завдання менеджерів з продажу, техпідтримки та інших фахівців. При цьому Гейтс визнав, що хоч ШІ може полегшити навантаження на фахівців, у результаті чого можна буде зменшити робочий тиждень, такі швидкі зміни викликають занепокоєння.

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По-третє, підприємець поділяє побоювання інших експертів, пов'язані з втратою контролю над ШІ. Особливо це стосується ідеї розробки так званого "загального ШІ", який у якийсь момент перевершуватиме людський розум і зможе знищити людей.

При цьому підприємця, наприклад, не турбує зростання енергоспоживання, пов'язане зі ШІ. Він упевнений, що в майбутньому штучний інтелект сам знайде способи вирішення цієї проблеми.

Сам Гейтс розповів, що активно інтегрує ШІ у своє повсякденне життя. Наприклад, для підбиття підсумків зустрічей, які він відвідує. Раніше він зізнавався, що використовує ChatGPT під час написання текстів і планування зустрічей.

Нагадаємо, минулого місяця OpenAI випустила свою першу версію ШІ з "мозком" на рівні доктора наук. У компанії вважають, що найважливіші галузі прогресу у сфері ШІ будуть пов'язані зі здатністю міркувати.

А до кінця 2024 року OpenAI має намір запустити ChatGPT-5, яка обіцяє зробити революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, яке людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

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