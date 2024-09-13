OpenAI випустила першу версію ШІ з 'мозком' на рівні доктора наук

За словами розробників, найважливіші галузі прогресу у сфері ШІ будуть пов'язані зі здатністю міркувати.

OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту ChatGPT, яка отримала назву o1. Це перша з сімейства нейромереж, які "міркують" і навчені відповідати на складні питання швидше за людей внаслідок поліпшених алгоритмів обробки інформації.

Як пише портал The Verge, нова ШІ-модель перевершує всі попередні версії у вирішенні багатокрокових завдань і написанні коду. Зараз GPT-o1 відповідає на рівні доктора наукових дисциплін. З іншого боку, вона дорожча і повільніше видає відповіді. Тому для повсякденних запитань поки що краще використовувати старіші версії.

Розробники стверджують, що o1 вчиться відточувати розумовий процес, удосконалювати застосовані стратегії та коригувати власні помилки. Ба більше, користувачі можуть простежити хід міркувань, який привів модель до її відповіді.

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В онлайн-змаганні з програмування Codeforces, ця нова модель сягнула 89-го відсотка учасників, а після наступного оновлення працюватиме "аналогічно аспірантам під час розв'язування складних контрольних задач із фізики, хімії та біології", обіцяють творці з OpenAI. На відбірковому турі Міжнародної математичної олімпіади o1 успішно вирішила 83% завдань, тоді як GPT-4 впорався лише з 13%.

Нова ШІ-модель уже доступна користувачам ChatGPT у вигляді превью-версії. Для запуску потрібна підписка Plus і Team. Без підписки в майбутньому доступ відкриють до o1-mini. Це спрощена версія OpenAI o1, яка може обробляти менший обсяг даних. Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня OpenAI представила власну пошукову систему на основі штучного інтелекту. Особливість SearchGPT – не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати та осмислити їх. Це робить його серйозною загрозою для Google.

А до кінця 2024 року OpenAI має намір запустити ChatGPT-5, яка обіцяє здійснити революцію у сфері штучного інтелекту. Мовиться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

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