Жінка стала першою пацієнткою, вагітність якої настала завдяки цій новій технології.

У США штучний інтелект допоміг парі зачати дитину через 18 років невдалих спроб і 15 циклів екстракорпорального запліднення, або ЕКЗ. Про це пише CNN.

Причиною безпліддя виявилася азооспермія: це патологічний стан, за якого в спермі чоловіка практично відсутні сперматозоїди. За статистикою, щонайменше 10-15% з усіх видів діагностованого безпліддя припадає на азооспермію, і вважається однією з найскладніших форм для лікування.

Зачати дитину допоміг ШІ, створений для виявлення сперматозоїдів в еякуляті. Вчені займалися її розробкою 5 років. Проєкт називається STAR – Sperm Track and Recovery.

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STAR використовує ШІ та мікрофлюїдний чип: за годину система робить понад 8 мільйонів мікроскопічних знімків, виявляючи навіть ті сперматозоїди, яких не видно під час ручного аналізу. Виявивши сперматозоїд, STAR ізолює його в краплі поживного середовища, даючи змогу ембріологам витягти його без лазерів або барвників, що зберігає життєздатність клітини для ЕКЗ.

У спермі чоловіка система виявила необхідну кількість сперматозоїдів для проведення ЕКЗ. Через кілька днів тест на вагітність виявився позитивним. Зараз пара на четвертому місяці, пологи очікуються в грудні 2025 року.

Технологія поки що доступна тільки в Колумбійському університеті, проте команда планує опублікувати результати і зробити інновацію доступною широкому загалу. Ціна процедури з використанням STAR – близько 3000 доларів.

Тим часом Microsoft заявляє, що її новий ШІ ставить діагнози вчетверо точніше, ніж група досвідчених лікарів, і водночас на 20% дешевше. У майбутньому технологія може бути інтегрована в чат-бот Copilot і пошуковик Bing.

Як УНІАН уже писав, понад 52 тисячі айтішників було звільнено в усьому світі з початку 2025 року. Причина – розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати рутинні завдання програмування, включно з написанням коду і тестуванням.

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