У майбутньому технологія може бути інтегрована в чат-бот Copilot і пошукову систему Bing.

Вчені з Microsoft поділилася вражаючими результатами у своїй останній науковій роботі. Їхня система штучного інтелекту, Microsoft MAI Diagnostic Orchestrator ставить діагнози вчетверо точніше, ніж група досвідчених лікарів – і при цьому ще й дешевше.

У повідомленні в блозі стверджується, що технологія працює як консиліум із декількох ШІ-моделей, включно з ChatGPT, Gemini і Grok, кожна з яких відповідає за певну роль – від збору симптомів і призначення аналізів до фінальної перевірки діагнозу.

На тестах, заснованих на 304 складних клінічних випадках із журналу New England Journal of Medicine, "віртуальні лікарі" перевершили лікарів-людей, визначаючи правильний діагноз у 80% випадків, тоді як команда реальних терапевтів, кожен з яких має досвід роботи від 5 до 20 років, впоралася тільки в 20%. Особливо ефективною виявилася модель o3 від OpenAI – вона правильно вирішила 85,5% завдань.

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Водночас медична система MAI Diagnostic Orchestrator знизила загальну вартість послуги на 20% порівняно з її людськими аналогами за рахунок вибору економічних процедур і аналізів, заявили в Microsoft.

Версія цієї технології незабаром може бути інтегрована в чат-бот Copilot і пошуковик Bing, що полегшить користувачам отримання точного діагнозу без звернення до лікарів. За словами генерального директора Microsoft у сфері ШІ Мустафа Сулеймана, цей інструмент є "справжнім кроком на шляху до медичного суперінтелекту".

Водночас експерти радять ставитися до результатів дослідження з обережністю, оскільки діагнози нейронної мережі не ґрунтуються на реальному життєвому досвіді.

Як УНІАН уже писав, розбіжності між OpenAI і Microsoft щодо майбутнього їхнього партнерства в галузі ШІ досягли "точки кипіння". Розробники ChatGPT навіть готові вдатися до "ядерного варіанту" та звинуватити софтверного гіганта в антиконкурентній поведінці.

Повідомляється, що понад 52 тисячі айтішників було звільнено по всьому світу з початку 2025 року. Причина – розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати рутинні завдання програмування, включно з написанням коду і тестуванням.

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