Новий проєкт дасть змогу досягти потенціалу людського мозку в широкому спектрі завдань.

Компанія OpenAI, яка випустила знаменитий ChatGPT, працює над новим секретним проєктом під кодовою назвою Strawberry ("Полуниця"). Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела і внутрішні документи.

Мета розробки Strawberry – створити нейромережу, яка зможе не тільки генерувати відповіді на запити, а й матиме автономний доступ до інтернету для виконання власних досліджень. У теорії, це дасть змогу ШІ від OpenAI "міркувати" на більш високому рівні.

За словами опитаних Reuters експертів, міркування є ключем до досягнення ШІ людського рівня інтелекту. Хоча великі мовні моделі вже можуть узагальнювати та складати тексти набагато швидше за людину, вони часто не справляються з проблемами, які людина вирішує інтуїтивно, наприклад, розпізнавати логічні помилки й відсутність "здорового глузду".

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Раніше цей проєкт називався Q. Як писав Reuters у листопаді 2023 року, успіхи в роботі над ним стали однією з причин звільнення глави OpenAI Сема Альтмана. Співробітники називали його "проривом" у сфері потужного ШІ, але висловлювали занепокоєння тим, що компанія не має належних заходів безпеки для контрольованого розвитку і комерціалізації подібних моделей штучного інтелекту.

Альтман заявляв, що "найважливіші сфери прогресу у сфері ШІ будуть пов'язані зі здатністю міркувати". Водночас серед науковців уже давно точаться дискусії щодо небезпеки, яку становлять високоінтелектуальні машини: наприклад, якщо вони вирішать, що знищення людства відповідає їхнім інтересам.

Нагадаємо, до кінця 2024 року OpenAI планує запустити ChatGPT-5, яка обіцяє революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

Водночас співзасновник OpenAI нещодавно запустив стартап для створення безпечного ШІ, назвавши це "найважливішою технічною проблемою нашого часу".

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