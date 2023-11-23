У компанії працюють над проєктом під кодовим ім'ям Q*, який здатний досягти потенціалу людського мозку в широкому спектрі завдань.

Дослідники компанії OpenAI, яка створила чат-бота ChatGPT, попередили керівництво про відкриття "потужного штучного інтелекту, який може загрожувати людству". Це сталося незадовго до того, як Сем Альтман був звільнений з посади генерального директора.

Про це повідомля Reuters з посиланням на джерела. Модель під кодовим ім'ям Q* поки вміє вирішувати нескладні математичні завдання, проте це може стати ключем до універсального ШІ, здатному досягти потенціалу людського мозку в широкому спектрі завдань.

Дослідники вважають, що математика – це передовий рубіж розвитку генеративного ШІ. Сьогоднішнім генеративним нейромоделям добре вдається створювати і перекладати текст, статистично передбачаючи наступне слово. Але освоєння математики "означає, що ШІ буде мати більш широкі можливості міркування, що нагадує людський інтелект", пише Reuters.

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Дослідники OpenAI не уточнюють, які саме загрози несе Q*. Серед вчених вже давно ведуться дискусії про небезпеку, яку представляють високоінтелектуальні машини: наприклад, якщо вони вирішать, що знищення людства відповідає їхнім інтересам.

За словами джерела видання Reuters, деякі співробітники серйозно стурбовані тим, що у OpenAI немає належних заходів безпеки для контрольованого розвитку і комерціалізації подібних моделей штучного інтелекту.

У березні цього року, слідом за переходом ChatGPT до мовної моделі GPT-4, глава OpenAI Сем Альтман зізнався, що він "побоюється" свого творіння і що воно несе реальну небезпеку, опинившись "не в тих руках". Очікується, що модель GPT-5, яка вийде до кінця року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.

Сем Альтман повернеться на посаду гендиректора OpenAI

17 листопада рада директорів OpenAI оголосила про звільнення співзасновника і головного розробника ChatGPT Сема Альтмана, пославшись на те, що він "був з ними не завжди відвертий". Можливо, відкриття "потужного ШІ" стало одним із приводів для звільнення Альтмана.

20 листопада стало відомо, що Альтман та інші співробітники OpenAI перейшли в Microsoft, де займуться розробкою "передових досліджень в області штучного інтелекту".

Через кілька днів, після загрозу більшості співробітників OpenAI звільнитися, з Альтманом вдалось "досягти принципової угоди" про його повернення на пост гендиректора.

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