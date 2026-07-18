Телевізори LG записують розмови, а монітори встановлюють ПЗ без дозволу, - звіт

Журналісти звернули увагу на суперечливі особливості техніки LG, пов’язані з конфіденційністю користувачів.

Фахівці технічного видання Gamers Nexus опублікували результати розслідування, згідно з якими смарт-телевізори LG записують голос користувачів у рамках роботи функцій штучного інтелекту, а низка сучасних моніторів автоматично встановлює на ПК рекламне ПЗ без згоди власника.

Згідно з чинними умовами використання LG Smart TV, користувачі зобов’язані попереджати членів сім’ї та гостей про те, що пристрій може записувати їхню розмову. Якщо хтось проти, власник повинен вимкнути всі функції, що використовують мікрофон і голосове керування. Крім того, виробник може збирати інформацію про використання телевізора та передавати її третім сторонам.

Не менше запитань викликали й монітори LG. Як показало розслідування Gamers Nexus, під час підключення деяких моделей UltraGear та UltraFine до комп’ютера з Windows автоматично завантажуються програми LG Monitor App Installer та McAfee Scam Detector без запиту згоди власника.

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Згідно з документацією LG, фірмовий інсталятор LG Monitor App Installer отримує доступ до всіх системних ресурсів комп’ютера і може збирати дані про місцезнаходження користувача, конфігурацію обладнання, мережеву активність, облікові записи та контактну інформацію. У Gamers Nexus стверджують, що така поведінка спостерігається не лише у нових моделях, а й у деяких старих моделях після оновлення прошивки.

Обійти нові умови використання на старих телевізорах LG можна, якщо відмовитися від оновлення webOS. Щоправда, у такому разі пристрій перестане отримувати виправлення безпеки, що з часом може підвищити ризик експлуатації відомих вразливостей.

Раніше користувачам розповіли, як відучити смарт-телевізор "шпигувати" та збирати дані про те, що ви дивитеся. Функція ACR, або автоматичне розпізнавання контенту, працює майже в усіх сучасних телевізорах і зазвичай увімкнена за замовчуванням.

УНІАН писав про 5 способів перевірити, чи не стежать за вами через веб-камеру.

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