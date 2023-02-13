У перші 37 хвилин зі старту продажів була розпродана вся партія пристроїв.

Компанія OnePlus повідомила про рекордно високий попит на свій новий смартфон OnePlus Ace 2, який сьогодні надійшов у продаж в Китаї. У перші 37 хвилин була розпродана вся партія пристроїв.

Зазначається, що новинка побила всі попередні рекорди продажів Android-смартфонів за перший день. Причому мова йде, як і про кількість проданих пристроїв, так і часу, за який вони були продані, пише Gizmochina.

За словами менеджер по продукції OnePlus Чжоу Біньсуня, "Ace 2 – найбільш вибухонебезпечний продукт з усіх", у створенні якого він брав участь. Його продажі можна обчислювати "хвилинами", а не "днями". Коли буде нова поставка смартфонів, компанія не повідомила.

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В чому секрет успіху OnePlus Ace 2

Смартфон отримав практично флагманські характеристики попри відносно невелику ціну. У нього процесор Snapdragon 8 + Gen 1, до 16 ГБ оперативної пам'яті, швидка зарядка на 100 Вт і дисплей з високою частотою оновлення зображення і сенсорного шару.

Що стосується фотоможливостей, то в основній камері встановлений топовий 50-Мп датчик Sony IMX890 з оптичною стабілізацією зображення. Додатково є модулі роздільною здатністю 8 і 2 Мп. Селфі-камера отримала дозвіл 16 Мп.

Смартфон надійшов у продаж в Китаї за ціною від 2799 юанів (~15 000 грн). За найтоповішу конфігурацію на 16+612 ГБ просять 3499 юанів (~19 000 грн).

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