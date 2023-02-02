Компанія не могла пройти повз збільшеної вартості флагманів Samsung, а також схожості в дизайні Galaxy S23 Ultra і S22 Ultrа.

У той час як презентація Samsung, де представили серію Galaxy S23 транслювалася по всьому світу, офіційний обліковий запис OnePlus у Твіттері опублікував цілий тред, де недвозначно тролив своїх конкурентів.

"Великий режисер зробить якісну картинку з будь-якої камери" (про те, що Рідлі Скотт зняв спеціальний трейлер до івенту на S23 Ultra).

"200-мегапіксельна камера потрібна, щоб знайти зарядний пристрій в коробці" (про рішення виробника не додавати в комплект адаптер).

"Чому вони називають їх (смартфони серії Galaxy) "Галактикою"? Через астрономічні ціни".

У OnePlus не залишили осторонь і схожість в дизайні Galaxy S23 Ultra і Galaxy S22 Ultra, висміявши його відомим інтернет-мемом:

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Глава бренду Nothing і співзасновник OnePlus Карл Пей теж не залишився осторонь. Він опублікував у своєму Твіттері іронічний мем про "новизну" Galaxy S23 Ultra, натякаючи, що смартфон зовні чим відрізняється від моделі 2022 року.

Представники Samsung критику з боку конкурентів не прокоментували, але південнокорейська компанія вже давно використовує аналогічну тактику проти Apple.

Так, наприклад, після анонсу iPhone 14 компанія у серії твітів натякнула, що Apple пора б вже випустити свій складаний смартфон, адже в Samsung зробили це вже майже 2,5 роки тому. Також компанія посміялась над новою 48-МП камерою в Pro-моделях тоді як в їх смартфонах вже давно є 108 мегапікселів.

На початку січня пройшла презентація флагманського OnePlus 11

Апарат отримавши 6.7-дюймову amoled-матрицю, зарядку на 100 Вт і потрійну камеру (50, 48 і 32 Мп) з налаштуваннями Hasselblad.

Окремою гордістю виробника став "біонічний" вібромотор об'ємом 602 куб.мм – найбільший серед Android-смартфонів. Продажі смартфона (він називається просто OnePlus 11) в Китаї стартували 9 січня за ціною 3999 юанів (близько 21 999 грн).

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