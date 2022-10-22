Шляхом збільшення пропускної здатності показники прискорювача в бенчмарках зросли на 7-10%.

Компанія NVIDIA раніше підтвердила, що попри анонс нової лінійки RTX 40, вона поки не планує прощатися з попереднім поколінням. ASUS стали першими, що представили нову версію GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming.

Єдиною відмінністю стала відеопам'ять GDDR6X зі швидкістю 19 Гбіт/с і, як наслідок, більш високою пропускною здатністю пам'яті 608 ГБ/с проти 448 ГБ/с. За даними спеціалістів з VideoCardz, шляхом збільшеної пропускної здатності показники прискорювача в бенчмарках зросли на 7-10%.

В асортименті Asus з'явилося дві версії RTX 3060 Ti G6X:

TUF-RTX3060TI-8GD6X-GAMING: 1695 МГц (режим розгону), 1665 МГц (за замовчуванням); Відео дня

TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING: 1785 МГц (режим розгону), 1755 МГц (за замовчуванням).

У всьому іншому представлені графічні адаптери ASUS ідентичні оригінальним моделям з відеопам'яттю GDDR6. Вони отримали масивні системи охолодження товщиною у 2,7 слота розширення, до складу яких входять три вентилятори.

У продажі оновлені GeForce RTX 3060 Ti з більш швидким типом пам'яті очікуються до кінця жовтня, їх вартість поки не розкривається. Незабаром також варто чекати оновлення інших моделей RTX30 з сучасною пам'яттю.

Перші огляди та тести GeForce RTX 4090

12 жовтня стартували продажі GeForce RTX 4090 – старшої моделі в лінійці 40-ї серії та найшвидшої відеокарти у світі на цей момент. Формально, ціна пристрою становить близько 1599 доларів, але в Європі через падіння курсу євро ціна стартує з 1949 €.

RTX 4090 стала першою відеокартою, яка здатна забезпечити плавну роботу при дозволі 4K в Cyberpunk 2077, недосяжну раніше. Адаптер забезпечує частоту майже 140 кадрів в секунду на "високих" налаштуваннях графіки та включеної трасуванням променів.

Окремо оглядачі відзначають нову технологію ШІ-масштабування DLSS 3, яка здатна на нових відкритих "домальовувати" додаткові кадри на основі даних з попередніх кадрів. У тому ж "кіберпанку" відеокарта змогла забезпечити 140 кадрів з технологією DLSS 3 (режим Performance), і тільки 94,8 кадра разом з DLSS 2.

Вас також можуть зацікавити новини: