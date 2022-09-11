На полиці магазинів потраплять оновлені версії RTX 3060 і RTX 3060 Ti.

Попри скорий анонс нової лінійки RTX 40, Nvidia поки що не планує прощатися з попереднім поколінням. Як стало відомо, компанія збирається поповнити лінійку RTX 3000 новими недорогими моделями.

На полиці магазинів нібито потраплять оновлені версії RTX 3060 і RTX 3060 Ti, пише портал Videocardz.

Перша отримає 8 Гб відеопам'яті – на 4 Гб менше, ніж у базової моделі – а цінник на неї знизять до 300 доларів. Що стосується Ti-версії, то пропускна здатність пам'яті може збільшитися на 36% – до 608 ГБ/сек замість 448 ГБ/сек.

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Очікується, що нові моделі в старій лінійці відеокарт RTX 30 анонсують після прем'єри перших карт із серії GeFore RTX 4000. Найімовірніше, це відбудеться до кінця жовтня.

Раніше повідомлялося, що напередодні скорого анонсу нової лінійки RTX 40 ритейлери спішно позбавляються від відеокарт RTX 30-ї серії. У зв'язку з цим ціни на останні опустилася до рекордного низького рівня. Наприклад, RTX 3080 Ti можна знайти за $739, що є рекордно низькою ціною для цієї моделі.

А тим часом Intel готується до виходу на ринок ігрових відеокарт з флагманською лінійкою Arc. До її складу увійдуть чотири моделі, а найтоповіший її представник буде позиціюватися як конкурент Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 ti.

До цього в мережі вже публікували перші тести флагманської Intel Arc Alchemist. Так, у тесті GPGPU новинка випередила GeForce 3070 Ti, але поступилася Radeon rx 6800. Але для повноти картини варто дочекатися тестів в інших бенчмарках і іграх.

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