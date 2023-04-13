Вона здатна майже на рівних конкурувати з RTX 3080, особливо в роздільній здатності 1440p.

NVIDIA офіційно представила RTX 4070 – це найдешевша відеокарта 40-ї серії. Вона здатна майже на рівних конкурувати з RTX 3080, особливо в роздільній здатності 1440p.

Максимальне енергоспоживання відеокарти всього 200 Вт, а середнє – 186 Вт. Крім того, в порівнянні з флагманом минулої лінійки у RTX 4070 збільшилася кількість пам'яті – з 10 ГБ до 12 ГБ.

NVIDIA позиціює RTX 4070 як відеокарту для геймінгу на максимальних налаштуваннях графіки з роздільною здатністю 1440p. У цій роздільній здатності, з трасуванням променів і активованою функцією DLSS 3, нова карта може видавати 100 і більше кадрів в секунду в найсучасніших іграх.

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Порівняння характеристик новинки з RTX 4070 Ti, RTX 3070 Ti і RTX 3070:

Журналісти The Verge вже протестували нову відеокарту і прийшли до висновку, що вона забезпечує продуктивність на рівні дорожчої RTX 3080 в 1440p, але в 4K-геймінгу трохи поступається. Також журналісти окремо відмітили технологію DLSS Frame Generation для підвищення FPS методом "домальовування" кадрів.

Вартість RTX 4070 починається від $599 (близько 22 000 грн). Свої версії вже показали ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY і ZOTAC. У продажу відеокарта з'явиться 13 квітня.

У найближчому майбутньому Nvidia також повинна анонсувати ще простіші RTX 4060 Ti та RTX 4060.

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