Це рівень RTX 3070 Ti на старті й на 200 доларів дешевше RTX 4070 Ti.

Прийдешня відеокарта нового покоління GeForce RTX 4070 не буде настільки дорогою, як до цього стверджували деякі джерела. Повідомляється, що нову карту продаватимуть за 599 доларів (~22 100 грн).

Про це передає портал VideoCardz з посиланням на прес-брифінг Nvidia. Зазначається, що 599 доларів – це рівень RTX 3070 Ti на старті й на 200 доларів дешевше старшої версії RTX 4070 ti.

Вже відомо, що GeForce RTX 4070 буде побудована на тому ж графічному процесорі, що і 4070 Ti, тобто AD104, але з меншою кількістю ядер. Нова модель отримає 5888 ядер CUDA і 12 ГБ відеопам'яті GDDR6X (21 Гбіт/сек) з шиною 192 біти. GPU буде працювати на частоті до 2475 МГ.

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Що стосується енергоспоживання, то у новинки він повинен бути істотно нижче, ніж у 4070 Ti: 200 Вт проти 285 Вт.

Представники ЗМІ очікують отримання відеокарт для оглядів вже на початку наступного тижня. RTX 4070 буде представлена 13 квітня. Огляди повинні вийти за деякий час до старту продажів.

У найближчому майбутньому Nvidia також повинна анонсувати ще дешевші RTX 4060 Ti та RTX 4060.

З чого зібрати ігровий ПК в 2023 році

Компанія-розробник Valve регулярно проводить опитування серед користувачів Steam. Вони стосуються інформації про "залізо", на якому грають гравці.

Попри те, що з доступністю і ціною нових відеокарт зараз все стало помітно краще, бюджетна GTX 1650 не збирається здавати свої позиції – станом на лютий 2023 року вона встановлена майже в 6% систем. На другому місці йде GTX 1060 (5.11%), відразу за нею – мобільна RTX 3060 (4.61%).

Що стосується процесорів, то тут домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про ОЗУ, "золотою серединою" вважається 16 гігабайтів. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 65% гравців Steam.

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