Компанія опрацьовує версії атаки, щоб не допустити інциденту такого плану в майбутньому.

В українській телекомунікаційній компанії "Київстар" не виключають, що масштабна кібератака могла бути здійснена зсередини мережі.

"Щоб так сильно пошкодити мережу, безумовно, повинні були бути певні рухи всередині мережі. Так чи інакше, але периметр був порушений", - повідомив генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров в інтерв’ю Forbes.

За його словами, компанія має версії, але це предмет розслідування з боку правоохоронних органів. "Є базові версії, які ми опрацьовуємо. Вони важливі, щоб у процесі відновлення не допустити інциденту такого плану", - додав Комаров.

Відео дня

Збій у роботі "Київстар" - новини сьогодні, які варто знати

12 грудня в роботі українського оператора "Київстар" стався масштабний збій. Був відсутній мобільний зв'язок, інтернет, а також не працював сайт оператора. Згодом в "Київстарі" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки, основною метою якої було руйнування інфраструктури.

Вчора Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Одна із версій, яку досліджують слідчі СБУ, - за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

13 грудня СЕО Олександр Комаров повідомив, що "Київстар" частково відновив фіксований інтернет. Роботу з відновлення інших послуг планують провести 13 грудня, але терміни залежать від багатьох чинників.

Вас також можуть зацікавити новини: