За оцінками аналітиків, перші подібні "цифрові люди" будуть запущені у виробництво до кінця 2020-х.

У найближчі десять років у світі з'являться перші версії мислячих цифрових двійників людей з різних країн світу.

Міркуваннями на цю тему в інтерв'ю BBC поділився президент і головний аналітик Enderle Group Роб Ендерле.

Сама їх поява пов'язана з величезною кількістю роздумів і етичних міркувань, тому що мисляча копія нас самих може бути неймовірно корисною для роботодавців – підкреслив він.

Ендерле зазначив, що з часом створення цифрового двійника призведе до того, що компанії почнуть наймати їх на роботу, щоб не платити зарплату людям. За його оцінкою, перші подібні "цифрові люди" будуть одними з визначальних постулатів ери метавсесвіту, що вже близько.

Що таке цифрові двійники

Як говориться в матеріалі "Бі-бі-сі", цифровий двійник – це точна копія людини у фізичному світі, у якої є мета допомагати своїй реальній версії і забезпечувати зворотний зв'язок з реальною версією.

Спочатку такі близнюки були не більше ніж комп'ютерними 3D-моделями, але штучний інтелект (ШІ) в поєднанні з так званим "Інтернетом речей" [концепція мережі передачі даних між фізичними об'єктами – ред.] припускає, що тепер користувачі можуть створювати в цифровому вигляді "щось", що постійно вчиться й допомагає поліпшити "оригінал".

Напередодні глава Nokia також передрік, що до 2030-го з'явиться технологія створення цифрових двійників, близька до ідеї метавсесвіту. Але пояснив, що це вимагатиме обчислювальних потужностей іншого калібру, ніж ті, якими людство оперує зараз.

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