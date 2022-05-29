Лундмарк впевнений, що в найближчі десять років людство відмовиться від смартфонів на користь абсолютно нового типу пристроїв.

Вже в найближчі десять років смартфон, яким ми його знаємо сьогодні, перестане бути найпоширенішим гаджетом та фактично піде в небуття. До цього часу людство почне активно користуватися абсолютно новими пристроями.

Такий прогноз зробив глава Nokia Пекка Лундмарк на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Мовиться як мінімум про звичний сьогодні стиль використання смартфонів через інтерфейс – їх замінять нові, частина з яких буде вбудована безпосередньо в наші тіла. Він не уточнив, що саме мав на увазі, але деякі компанії, зокрема Neuralink Маска, активно працюють над виробництвом нейрочипів, які дозволять людям працювати з комп'ютерами й телефонами "силою думки".

Глава Nokia також упевнений в тому, що до 2030-го року з'явиться технологія створення цифрових двійників, близька до ідеї метавсесвіту. Але пояснив, що це вимагатиме обчислювальних потужностей іншого калібру, ніж ті, якими людство оперує зараз. Мова йде про збільшення швидкості передачі даних в сотні або навіть тисячі разів.

Лундмарк також передбачив появу стандарту зв'язку 6G ближче до 2030 року. Його прогноз приблизно збігається з очікуваннями тайванської компанії, що займається розробкою напівпровідникового обладнання. Очікується, що 6G запропонує терабітні швидкості та "вбивчі застосунки", які будуть забезпечувати голографічний та тактильний зв'язок.

А поки весь цивілізований світ йде в ногу з часом путінська росія повертається до часів СРСР. Через рішення найбільших виробників техніки призупинити поставки, в країні знову зростає популярність фічерфонів – кнопкових телефонів з мінімумом функцій.

Також повідомлялося, що Apple відібрала у росіян останній спосіб оплати застосунків та підписок в App Store. У Google Play роботу білінгу для російських користувачів призупинили ще в березні.

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