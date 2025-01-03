Дані передавалися між мобільною наземною станцією на базі вантажівки і одним із 117 супутників на орбіті Землі.

Китай досягнув важливої віхи у встановленні лазерного зв'язку між супутником і Землею. Пекін успішно досягнув швидкості передачі даних у 100 гігабіт на секунду.

Про це повідомляє Interesting Engineering. Зазначається, що досягнута Китаєм швидкість вдесятеро вища за попередній рекорд. Прорив здійснила компанія Chang Guang Satellite Technology, що стоїть за "сузір'ям" Jilin-1. Відомо, що Jilin-1 є "найбільшою в світі мережею комерційних супутників дистанційного зондування Землі субметрового діапазону".

Як пише South China Morning Post (SCMP), дані передавалися між мобільною наземною станцією на базі вантажівки і одним із 117 супутників сузір'я на орбіті Землі. Це досягнення дає Chang Guang Satellite велику перевагу над Starlink.

Відео дня

"Starlink Ілона Маска показала свою систему лазерного міжсупутникового зв'язку, але ще не розгорнула лазерний зв'язок між супутником і Землею. Ми думаємо, що у них може бути технологія, але ми вже розпочали широкомасштабне розгортання", – сказав в інтерв'ю SCMP керівник відділу технології наземних станцій лазерного зв'язку компанії Ван Хангханг.

Хангханг додав, що у подальшому компанія планує розгорнути блоки лазерного зв'язку на всіх супутниках у сузір'ї Jilin-1, щоб підвищити їхню ефективність, з метою об'єднати в мережу 300 супутників до 2027 року.

Розвиток супутникового звʼязку

Європейський Союз інвестує 10,6 млрд євро в систему супутників. Вони мають забезпечити зашифрований глобальний інтернет-зв'язок. Відомо, що ЄС хоче створити альтернативу Starlink Ілона Маска, що має понад 6 тисяч супутників і обслуговує клієнтів у близько 100 країнах.

Багатоорбітальна мережа з майже 300 супутників має бути повністю введена в експлуатацію до 2030 року.

Крім того, раніше стало відомо, що на борту пасажирського літака вперше в історії запустили супутниковий інтернет Starlink. Послугу запровадила Qatar Airways. У 2025 році перевізник планує встановити цю технологію на весь свій парк літаків Boeing 777 та Airbus A350.

Вас також можуть зацікавити новини: