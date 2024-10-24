У 2025 році перевізник планує встановити цю технологію на весь свій парк літаків Boeing 777 та Airbus A350.

Літак авіакомпанії Qatar Airways піднявся в повітря з безкоштовним високошвидкісним інтернетом для пасажирів у рамках нового партнерства з компанією Starlink Ілона Маска, пише Independent.

Авіакомпанія та Ілон Маск запустили перший Boeing 777, обладнаний Starlink, у вівторок, 22 жовтня, рейсом з Дохи до Лондона. Qatar Airways є першою авіакомпанією на Близькому Сході, яка пропонує пасажирам Starlink з інтернетом, що працює "від дверей до дверей".

Нові літаки, підключені до Starlink, будуть доступні пасажирам на окремих маршрутах Qatar Airways, оскільки авіакомпанія планує поставити 12 літаків Boeing 777-300, оснащених інтернет-послугою, до кінця 2024 року.

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У 2025 році національний перевізник планує встановити цю технологію на весь свій парк літаків Boeing 777 та Airbus A350.

"Надаючи надійний, безперебійний інтернет Starlink на борту, ми з'єднуємо людей з тим, що вони люблять найбільше, навіть на висоті 35 000 футів, роблячи кожну подорож з нами незабутньою", - зазначив генеральний директор Qatar Airways Group, інженер Бадр Мохаммед Аль-Мер.

Щоб відзначити виліт першого комерційного рейсу Qatar Airways, обладнаного Starlink, генеральний директор SpaceX Ілон Маск приєднався до гендиректора Qatar в салоні літака за допомогою відеодзвінка, використовуючи "найшвидший Wi-Fi в небі".

"З часом ви побачите, що він стає все кращим і кращим. Це мінімум, а далі буде тільки краще", - зазначив Маск.

Інтернет у пасажирських літаках – останні новини

У липні повідомлялося, що безкоштовний Wi-Fi пропонує небагато авіакомпаній, зокрема, JetBlue, Air New Zealand і China Eastern. Багато з бюджетних авіакомпаній, такий як Ryanair, наразі взагалі не пропонують послуг Wi-Fi.

Більшість авіакомпаній наразі бере плату з пасажирів за користування Wi-Fi на борту, якщо вони не летять бізнес-класом або першим класом. Наприклад, British Airways бере від 1,99 до 21,99 фунтів стерлінгів у залежності від умов використання.

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