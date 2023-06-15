З моменту купівлі Twitter Маск активно перебудовує соцмережу під платних користувачів.

Twitter Ілона Маска планує обмежити кількість особистих повідомлень на добу для користувачів соцмережі, не оформили підписку Twitter Blue.

Згадка про ще одне обмеження Twitter для звичайних користувачів виявив розробник Алессандро Палуцці, який часто ділиться інсайдами про нові фішки соціальних мереж.

В цей час користувачі Twitter без платної підписки можуть відправляти до 500 повідомлень на добу. Після введення обмеження цей ліміт буде зменшено до 50-100 повідомлень або навіть менше.

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Коли Twitter може ввести нове обмеження, не повідомляється, але, ймовірно, апдейт не змусить себе чекати.

Маск перебудовує Twitter під платних користувачів

Ілон Маск після купівлі Twitter в жовтні минулого року активно шукає нові способи монетизації соцмережі – це призвело до остаточного перероблення процесу верифікації акаунтів. Тепер синю галочку може отримати будь-хто за $8 на місяць.

Паралельно Twitter експериментує з алгоритмічною стрічкою – тепер в ній з'являються тільки верифіковані акаунти. Твіти більшості користувачів платформи, у яких немає синьої галочки, будуть видні тільки в іншій, хронологічній стрічці, де всі пости авторів з ваших підписок йдуть послідовно.

Окрім "синьої галочки" поруч з ім'ям підписка Twitter Blue дозволяє отримати і ряд інших переваг. Наприклад, можна створювати довші твіти, редагувати (протягом 30 хвилин після публікації) і скасовувати їх. Крім того, підписники бачать вдвічі менше реклами.

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